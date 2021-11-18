  • BIST 1.710,05
  • Altın 643,61
  • Dolar 10,7389
  • Euro 12,1677
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Birçok bölgede elektrik kesintisi!

» »
Tatlısu, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlı ve Girne’de bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak
Birçok bölgede elektrik kesintisi!

 

Tatlısu bölgesinde bugün 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Seralar, Yalı Mahallesi, Kıbrıs İnşaat Evleri ve civarına elektrik verilemeyecek.

***

GAZİKÖY, PAŞAKÖY, PAŞAKÖY ASKERİ TESİSLER, TURUNÇLU VE KURUDERE BUGÜN 3 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.

***

GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE BUGÜN DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öye yandan Girne ilçesinde bazı bölgelere bugün dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, dönüşümlü olarak 09.00-16.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden şu bölgeler etkilenecek:

Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy.

Alçak gerilim hattında bugün yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00-1500 saatleri arasında Çamlıbel tümen lojmanları, askeri kantin bölgesi, Papatya Sokak, Sardunya Sokak, Söğüt Sokak, İlkokul bölgesi, Uluçam Sokak ve bölgesine elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görevden alma ve atamalar yeninden başladı17 Kasım 2021 Çarşamba 20:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kemal Aşık’ın Vefatının 32 Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı17 Kasım 2021 Çarşamba 20:24
  • Halkın Partisi'nden Açıklama17 Kasım 2021 Çarşamba 20:20
  • Meteoroloji Uyardı!17 Kasım 2021 Çarşamba 20:14
  • Benzine Zam!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:55
  • REKOR VAKA SAYISI! 256’sı yerel 306 pozitif vaka!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:51
  • Vakalar Patladı!17 Kasım 2021 Çarşamba 19:47
  • Sorakın: "Başbakan değişmiş olsa da ne yazık ki anlayış değişmemiştir"17 Kasım 2021 Çarşamba 19:27
  • EL-SEN, TKP Yeni Güçler'i Ziyaret Etti17 Kasım 2021 Çarşamba 19:20
  • DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinden Cumhuriyet Konseri17 Kasım 2021 Çarşamba 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti