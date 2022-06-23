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Birçok bölgede elektrik kesintisi

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Girne, Güzelyurt ve İskele’nin bazı bölgelerinde bugün bir süreliğin elektrik kesintisi yapılacak.
Birçok bölgede elektrik kesintisi

Girne, Güzelyurt ve İskele’de bugün bir süreliğine elektrik kesintisi olacak.

GİRNE-KARAOĞLANOĞLU’NDA 8 SAATLİK KESİNTİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne'nin Karaoğlanoğlu bölgesinde, “Kemal Pişmiş Caddesi, Ersin Tatar Villaları, Karaoğlanoğlu Caddesi Siba Hırdavat ve civarına” elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan yazılı açıklamaya göre kesinti 09.00 -17.00 saatleri arasında etkili olacak.

GÜZELYURT’TA 4 SAATLİK KESİNTİ

KIB-TEK tarafından verilen bilgiye göre, Güzelyurt Fevi Çakmak Caddesi, 20 Temmuz Sokak ve Marmara Sokak bölgelerinde 4 saatlik kesintilerin olacağı bilgisi verildi.

20’ŞER DAKİKALIK KESİNTİLER DE OLACAK

Öte yandan bir başka KIB-TEK açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 12.00-14.00 saatleri arasında, 20 dakikalık süre ile dönüşümlü olarak Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

“Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı. İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Şirinevler, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy, Geçitköy Barajı ve Arıtma İstasyonu.”

İSKELE

KIB-TEK tarafından verilen bilgiye göre, Güzelyurt bölgesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30- 17.00 saatleri arasında Long Beach’in güney ve İskele Belediye Halk Plajı bölgelerine elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu.

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