  • BIST 8113.3
  • Altın 1722.529
  • Dolar 27.7558
  • Euro 29.1695
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM Gazze'de 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı

Birçok bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

» »
Mağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak.
Birçok bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

Mağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak yerler şöyle:

“Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgeleri”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mormenekşe'de Yangın15 Ekim 2023 Pazar 10:45
  • İş Kazası  15 Ekim 2023 Pazar 10:45
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek15 Ekim 2023 Pazar 10:44
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık15 Ekim 2023 Pazar 10:43
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)15 Ekim 2023 Pazar 10:43
  • KTTB: Meslektaşlarımıza Reçete Yazmayı Durdurmayı Öneriyoruz!15 Ekim 2023 Pazar 08:42
  • Nöbetçi eczaneler - 15 Ekim 2023 Pazar15 Ekim 2023 Pazar 08:27
  • Sağlık Bakanı, Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ni ziyaret etti14 Ekim 2023 Cumartesi 15:48
  • CTP: Okullarda Güvenlik ve Kapalı Alan Sorunları Yaşanıyor14 Ekim 2023 Cumartesi 14:09
  • Sürücülerin Dikkatine Karpaz-İskele Yolu Asfaltlama Çalışması: Trafik Düzenlemesi14 Ekim 2023 Cumartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti