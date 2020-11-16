  • BIST 1.300
  • Altın 467,057
  • Dolar 7,7371
  • Euro 9,1636
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Birçok erkek arkadaşı var deyip annesini bıçaklamıştı!

» »
Lefkoşa’da 09 Kasım 2019 tartıştığı annesini bıçakla yaralayan sanık Alpay Sadrazam 2 yıl hapis cezası aldı.
Birçok erkek arkadaşı var deyip annesini bıçaklamıştı!

Lefkoşa’da 09 Kasım 2019 tartıştığı annesini bıçakla yaralayan sanık Alpay Sadrazam 2 yıl hapis cezası aldı. Alpay Sadrazam, annesi Bengiz Uğur'un 5 kez evlenmesi ve erkek arkadaşları olduğu gerekçesi ile %184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufunda bulunan ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 16 cm olan çakı ile Bengiz Uğur'un sol çene alt kısmından boğazına doğru 3 cm boyutunda 1 cm derinlikte kesi ve sırt kısmında 1 cm'lik kesi yapmak suretiyle ağır yaralamıştı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

 

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği Ağır yaralama suçunun ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. Gazi, konu suçların yaygınlığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna değinip, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazi, annesinin mahkemede, 5 erkekle evlenmesi ve birçok kişiyle arkadaşlık kurduğunu beyan edip, oğluna iyi bir anne olmadığı için oğlunu bugünkü duruma düşürdüğünü belirttiğine değindi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 2 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı. 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenlik Sınavlarına Başvuracaklara Önemli Duyuru16 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
  • En Fazla Yağış Metrekareye 50 Kilogramla Esentepe’de Kaydedildi16 Kasım 2020 Pazartesi 15:01
  • "Uzun vadeli icraat hükümeti kurulmalı"16 Kasım 2020 Pazartesi 14:59
  • Atatürk Ve Cumhuriyet Konulu Kompozisyon Yarışması Düzenlendi16 Kasım 2020 Pazartesi 14:52
  • Diş Hekimliği Haftası etkinliklerle gerçekleşecek16 Kasım 2020 Pazartesi 14:51
  • Saner mecliste açıkladı;“Bugün siyasi parti yetkileriyle yeniden bir araya geleceğiz”16 Kasım 2020 Pazartesi 14:50
  • Gençler Kıbrıs Öykülerini Yazıyor16 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
  • 1 Haftada tam 37 kaza!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:46
  • Tatlısu'da kanunsuz avlanma tespit edildi!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:44
  • İskele Limanı’nda Dip Temizliği Yapıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti