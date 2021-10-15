  • BIST 1.409,560
  • Altın 524,62
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Birçok kişi Instagram’ın bu yeni özelliğine pek anlam veremiyor

»
Birçok kişi Instagram’ın bu yeni özelliğine pek anlam veremiyor
Birçok kişi Instagram’ın bu yeni özelliğine pek anlam veremiyor

Dijital çöküntülerden en fazla etkilenenlerden bir tanesi hiç şüphesiz Instagram platformu. Facebook tarafından geliştirilen bu platform aynı zamanda WhatsApp ve Facebook ile bağlantılı. Facebook sunucuları çökünce Instagram ve WhatsApp da çöküyor.

Bu tür durumlarda kullanıcılar genellikle Twitter gibi çeşitli rakip sosyal medya platformlarına gidiyor. Bunu engellemek için Instagram yeni bir önlem almaya karar verdi. Bu önlem ile birlikte platformun hareketler sayfası içerisinde tamamen bir çöküntü olup olmadığı belirtilecek. Ayrıca çöküntünün ne zaman giderileceği yine burada belirtilecek.

Ortaya çıkan son detaylara göre Instagram sadece küçük çaplı kesintilerde bu özelliği çalıştırmayacak. Büyük çaplı kesintilerde de bu özelliğin aktif olacağı söyleniyor. Şirket geliştirmekte olduğu bu özelliği sadece birkaç ay içerisinde ABD’li kullanıcılara sunacak. Hemen ardından tüm dünyada aktif olacak.

Bunlara ek olarak yeni bir özellik daha geliyor. Bu özelliğin hesap durumu isimli bir yenilik olduğu söyleniyor. Bu özellik ile birlikte gönderileriniz kaldırıldığında veya hesapların kapatılması riski olduğunda uyarı gelecek. Instagram yeni özelliği içerisinde yer alan bu detay kullanıcıların hesabının tehlikede olup olmadığını gösterecek.

Aslına bakacak olursak son dönemlerde bu tür özellikler kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Ancak çöküntü olup olmadığını haber vermek muhtemelen birçok kullanıcı tarafından anlaşılmayacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GTA The Trilogy Edition için çıkış tarihi netlik kazandı14 Ekim 2021 Perşembe 21:52
  • Herkes nefesini tuttu, 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye sayılı saatler kaldı14 Ekim 2021 Perşembe 21:07
  • Bitcoin, 60 bin dolar barajını geçmek için savaşıyor14 Ekim 2021 Perşembe 20:51
  • Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı14 Ekim 2021 Perşembe 17:09
  • Facebook Tanınmış Kişileri Korumak İçin Taciz Politikasını Genişletiyor14 Ekim 2021 Perşembe 11:47
  • Facebook’a yine erişim sorunu12 Ekim 2021 Salı 15:43
  • Elon Musk iddialı konuştu: 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikası kurabiliriz12 Ekim 2021 Salı 15:36
  • Türkiye’de fenomenlere yüzde 15 stopaj için yasa teklifi07 Ekim 2021 Perşembe 10:46
  • Facebook, Instagram ve WhatsApp'a saatlerce neden erişilemedi?06 Ekim 2021 Çarşamba 14:39
  • Zuckerberg’den eski Facebook çalışanının iddialarına yanıt06 Ekim 2021 Çarşamba 09:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti