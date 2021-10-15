Birçok kişi Instagram’ın bu yeni özelliğine pek anlam veremiyor

Dijital çöküntülerden en fazla etkilenenlerden bir tanesi hiç şüphesiz Instagram platformu. Facebook tarafından geliştirilen bu platform aynı zamanda WhatsApp ve Facebook ile bağlantılı. Facebook sunucuları çökünce Instagram ve WhatsApp da çöküyor.

Bu tür durumlarda kullanıcılar genellikle Twitter gibi çeşitli rakip sosyal medya platformlarına gidiyor. Bunu engellemek için Instagram yeni bir önlem almaya karar verdi. Bu önlem ile birlikte platformun hareketler sayfası içerisinde tamamen bir çöküntü olup olmadığı belirtilecek. Ayrıca çöküntünün ne zaman giderileceği yine burada belirtilecek.

Ortaya çıkan son detaylara göre Instagram sadece küçük çaplı kesintilerde bu özelliği çalıştırmayacak. Büyük çaplı kesintilerde de bu özelliğin aktif olacağı söyleniyor. Şirket geliştirmekte olduğu bu özelliği sadece birkaç ay içerisinde ABD’li kullanıcılara sunacak. Hemen ardından tüm dünyada aktif olacak.

Bunlara ek olarak yeni bir özellik daha geliyor. Bu özelliğin hesap durumu isimli bir yenilik olduğu söyleniyor. Bu özellik ile birlikte gönderileriniz kaldırıldığında veya hesapların kapatılması riski olduğunda uyarı gelecek. Instagram yeni özelliği içerisinde yer alan bu detay kullanıcıların hesabının tehlikede olup olmadığını gösterecek.

Aslına bakacak olursak son dönemlerde bu tür özellikler kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Ancak çöküntü olup olmadığını haber vermek muhtemelen birçok kullanıcı tarafından anlaşılmayacak.