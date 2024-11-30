Akıllı Ekonomik Planlama ve Sanayi Politikası Konferansı (SEPIP 2024), uluslararası birçok paydaşı Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir araya getirdi!

Akıllı Ekonomik Planlama ve Sanayi Politikası Konferansı (SEPIP 2024), uluslararası birçok paydaşı Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir araya getirdi!

OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Akıllı Ekonomik Planlama ve Sanayi Politikası (SEPIP) Konferansı, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok araştırmacı, politikacı ve sanayi liderini bir araya getiren konferansta “Değişen Teknolojik Ortamda Sanayi Politikası” konusunu masaya yatırıldı. Konferans; 5 panel ve 33 bildiri sunumu ile tamamlandı.

SEPIP 2024 boyunca, Yakın Doğu Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik veriler toplamak için iş birliği yaptı. Araştırmacılar, konferansta bu verileri sunarak küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçladılar. Dijitalleşme, yeşil ekonomi ve küresel ekonomik zorluklar gibi alanlara odaklanan bu ortak girişim, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu pratik sonuçlar elde etmeyi hedefledi.

Açılış konuşmalarını; OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Konferansta Moldova’nın sanayi politikası, Türkiye’nin ihracat potansiyeli ve Afrika’nın sanayi büyümesi gibi konular tartışıldı. Ayrıca, Arjantin, ABD ve Japonya’dan gelen uzmanlar, küresel perspektiflerden fikirlerini paylaştı. Panellerde yeşil ekonomi dinamikleri, yapay zekanın işletmeler üzerindeki etkisi ve tarım, turizm ile savunma sektörlerinde sürdürülebilir uygulamalar gibi konular ele alındı.

Birçok kritik sürdürülebilirlik hedefi üzerinde duruldu!

Oturumlar, SDG 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kapsamında kapsayıcı ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarına odaklanarak vurgulandı. Bu çerçevede, sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan eşitlikçi büyüme modellerinin benimsenmesi gerektiği ifade edildi. Ardından, SDG 9: Sanayi, Yenilik ve Altyapı üzerine yapılan tartışmalar, dijitalleşme ve altyapı iyileştirmelerinin, daha dayanıklı ve verimli sanayilerin gelişimine olan katkılarını ele aldı. Bu kapsamda, dijital dönüşümün sanayilerin geleceği için nasıl bir fırsat sunduğu vurgulandı.

SDG 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar başlığı altında ise, uzmanlar, şehirlerin daha kapsayıcı ve çevre dostu hale gelmesi için atılması gereken adımları paylaştı. Bu tartışmalar, sürdürülebilir kentsel alanların inşasının gerekliliğini daha da pekiştirdi. Diğer taraftan, SDG 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim hedefi çerçevesinde, yeşil finans ve sorumlu üretim yaklaşımlarının, küresel çevre krizine karşı çözüm sunabileceği belirtildi. Bu noktada, iklim politikaları ve yeşil ekonomi stratejileri ise SDG 13: İklim Eylemi hedefi doğrultusunda daha fazla gündeme geldi. Son olarak, tüm bu hedeflerin birleştirilmesi adına SDG 17: Hedefler için Ortaklıklar’a vurgu yapılarak, uluslararası iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik önemi vurgulandı.