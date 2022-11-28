Birçok ülke ABD’ye giden vatandaşlarını ‘silahlı şiddet’ olaylarına karşı uyarıyor

Birçok ülke, en son 23 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği Virginia eyaletindeki gerçekleşen silahlı saldırının ardından ABD’ye giden vatandaşlarına uyarıda bulunuyor.

CNN, çok sayıda ülkenin, ABD'deki silah şiddetini yakından takip ettiğini yazarak, özellikle ABD'nin turizm trafiğinde etkili olan bazı ülkelerin vatandaşları için yaptıkları uyarıları derledi.

Avusturalya hükümeti, ABD’yi ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlarını “bu ülkede şiddet içeren suçların, Avustralya’dan daha yaygın olduğu” şeklinde uyararak, ABD'de yaşayan vatandaşlarına da “aktif silahlı saldırgana karşı uygulamaları” öğrenmelerini tavsiye etti.

Kanada hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD’ye seyahat edecek vatandaşlara “normal güvenlik önlemlerini” almaları tavsiye edilirken, ABD'de sıklıkla yaşanan toplu katliamlara işaret edildi. Açıklamada, “(ABD’de) kitlesel silahlı saldırı olayları meydana geliyor ve çoğu zaman can kaybına neden oluyor. Turistler nadiren olaya karışsa da, yanlış zamanda yanlış yerde olma riski var.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da, ABD’ye gideceklere “kitlesel silahlı saldırı olaylarının meydana gelebileceği” uyarısında bulundu. Ayrıca, silahlı suçlar da dahil olmak üzere şiddet içeren suçların nadiren turistleri ilgilendirdiği belirtilerek, ancak bilinmedik bölgelerde seyahat ederken dikkatli olunması istendi.

“TERÖRİZM HAKKINDA CİDDİYETSİZ SÖZLER SARF ETMEYİN”

İngiltere'nin seyahat tavsiyeleri arasında, “Özellikle ABD havalimanlarından geçerken bomba veya terörizm hakkında ciddiyetsiz sözler sarf etmeyin.” şeklinde vatandaşlarına uygunsuz mizahtan uzak durma önerisi de dikkati çekti.

ABD ile kuvvetli turizm bağı olan diğer bir ülke olan Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı, internet sayfasında, ABD'de silah edinmenin kolay, bu nedenle silah şiddetinin yaygın olduğuna işaret edildi.

Japonya ise vatandaşları için, “ABD’deki ana güvenlik endişelerinden biri silahlı suçtur” diyerek olası aktif silahlı saldırganlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda tavsiyede bulundu.