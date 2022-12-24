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Birçok Ülke Yoğun Kar Yağışı ve Sel İle Mücadele Ediyor

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Birçok Ülke Yoğun Kar Yağışı ve Sel İle Mücadele Ediyor
Birçok Ülke Yoğun Kar Yağışı ve Sel İle Mücadele Ediyor

Japonya’da bir haftadır süren yoğun kar yağışı ülkenin kuzeyinde ve batısında etkili oluyor.


Yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e, yaralananların sayısı ise 45’e yükseldi.


Halka “evden çıkmayın” çağrısı yapıldı


Kar kalınlığı kırsal kesimlerde 1,5 metreyi geçti. Bazı bölgelerde tren seferleri durdu.


Kar yağışının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Yetkililer halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.


ABD’de son 40 yılın en şiddetli soğuğu bekleniyor


ABD ise son 40 yılın en büyük kar fırtınasına hazırlanıyor.


Soğuk hava dalgasından 37 eyalette yaklaşık 100 milyon kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters


Beklenen soğuk havanın önlem alınmaması halinde, 5 dakikadan daha kısa sürede donmaya neden olabileceği uyarısı yapıldı.


4 eyalette OHAL ilan edildi


Aşırı soğuk nedeniyle 4 eyalette olağanüstü hal kararı alındı. 5 binden fazla uçuş iptal edildi.


Denver Havalimanı’nda hava sıcaklığında ani düşüş kaydedildi. Yaklaşık 6 derecelik sıcaklık bir saat içinde sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü.


ABD’nin en büyük petrol rafinerisi hizmet veremiyor


Aşırı soğuk hava sebebiyle ülkedeki doğal gaz ve petrol kuyuları da dondu. Hizmet veremeyen tesisler arasında ülkenin en büyük petrol rafinerisi Motiva Port Arthur da bulunuyor. 1,5  milyondan fazla ev ve iş yerine ise elektrik verilemiyor.

Fotoğraf: Reuters


Buz tutan otoyolda 100’den fazla araç birbirine girdi


Ohio eyaletinde buz tutan otoyolda zincirleme kaza meydana geldi, 100’den fazla araç birbirine girdi. Zincirleme kazada en az 1 kişi öldü.


Mekke’de ev ve iş yerleri su altında kaldı


Suudi Arabistan’da ise aşırı yağışlar sele neden oldu.


Mekke yollar su altında kaldı, çok sayıda araç selde sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 

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