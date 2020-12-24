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Birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak!

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Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Girne bölgesinde birçok yerde 5 saat boyunca elektrik kesintisine gidilecek.
Birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Girne bölgesinde birçok yerde 5 saat boyunca elektrik kesintisine gidilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa seralar bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi, Ozanköy Mezarlık bölgesi, Girne Barış Parkı civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve civarı, KTBK Kolordu Komutanlığı, Doğanköy Çemberi, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir kısmı, Doğanköy'ün bir kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi bölgesi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel bölgesi, Girne Marina bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi bölgesi, Girne Turizm Parkı civarı, Rocks Hotel civarı, Girne Çarşı'nın Liman kısmı, Dome Hotel ve civarı, Savoy Hotel, pis su arıtma bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü bölgesi, Yalı bölgesi ve Askeri Hastane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve çevresi, Akpınar Pastanesi çemberi ve civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve civarı, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Restoran çevresi, Yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve çevresi, Zeytinlik köyünün doğusu, Güyap Evleri bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı,  Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apartmanları bölgesi, Kaşkar Court bölgesi, Jasmine Court Hotel ve civarı ile Mavi Kordon Apartmanları bölgesi, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik köy içi, The Ship Inn Hotel ve civarı, Yılan Adası ve yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar Çevresi, Karaoğlanoğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı.”

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