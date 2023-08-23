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Birçok yerde hırsızlık olayları meydana geldi

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Birçok yerde hırsızlık olayları meydana geldi
Birçok yerde hırsızlık olayları meydana geldi

1.         10.08.2023 tarihinde, Lefkoşa’da bulunan bir Devlet Dairesi içerisinde, bir şahıs tarafından düşürülen 3800 TL nakit paranın, S.G.(E-36) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         21.08.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, S.F.(K-31)’nin, ev satın almak amacı ile bir arkadaşı tarafından, daha sonra geri vermek üzere banka hesabına gönderilen 5400 Euro para alıp söz konusu şahsa teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada S.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

3.         22.08.2023 tarihinde,  Çamlıbel Bölgesinde meydana gelen harnup hırsızlıkları nedeniyle devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, şüpheli olarak görülüp durdurulmak istenen harnup yüklü bir van aracın sürücüsü, polisin dur emrine uymayarak polisten kaçmıştır. Söz konusu araç Akçay’da tespit edilmiş ve araç içersinde bulunan K.T.(E-30), E.T.(K-30), H.K.(K-36) ve İ.K.(E-37) tutuklamıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu araç içerisinde, Çamlıbel Bölgesinden  sahiplerinin bilgisi ve izni dışında toplanmak suretiyle çalındığı tespit edilen toplam 220 kilogram ağırlığındaki harnup emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

4.         22.08.2023 tarihinde, Girne’de, Ş.C.(E-72), İskenderun Caddesi üzerinde park halinde bulunan başka bir şahsa ait van aracın sol yan dikiz aynasını, araç sahibinin bilgisi olduğu yönünde yalan söyleyerek başka bir şahıs tarafından sökülmesini sağlayarak çaldığı tespit edilmiştir. Ş.C. (E-72) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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