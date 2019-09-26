“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” başlıklı panel düzenlendi

Sivil Alan’ın düzenlendiği Açık Kapı Festivali kapsamında organize edilen panele, Kıbrıs ve Türkiye’den alanında uzman konuşmacılar katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, panelin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı İzlem Sönmez, Kıbrıs’taki Alzheimer hastalarının ve yakınlarının yalnızlaştırıldığını ve kendi başlarına mücadele vermek zorunda bırakıldıklarını, yaygınlığına rağmen Alzheimer ile ilgili bilgi ve farkındalık eksikliğinin olduğunu, dernek olarak Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmak için çıktıkları yolda ilk adımın panelle atıldığını söyledi.

Panel sonunda kapanışı yapan Alzheimer Derneği Genel Sekreteri Dr. Ilgın Çağnan dayanışma çağrısı yaptı.

“Bu zorlu yolun” birlikte yürüyünce hafifleyebileceğini söyleyen Çağnan, derneğin hasta ve hasta yakınlarıyla biraraya gelmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğini bildirdi.

Açık Kapı Festivali çerçevesinde 28 Eylül Cumartesi, Lefkoşa Kumsal Park’ta 15.00’de başlayacak olan Sivil Toplum Festivali’nde stand açacak olan Alzheimer Derneği’ne ulaşmak ve üye olmak için alzdernegi@gmail.com veya @alzdernegifacebook hesabına mesaj gönderilebilir ve/veya 0542 850 25 77 nolu telefonu aranabilir.