‘Birden fazla maaş alan bürokratlar engellensin’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap tarafından hazırlanan ve kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasının engellenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap tarafından hazırlanan ve kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasının engellenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

“11 YERDEN MAAŞ ALAN BÜROKRATINIZ VAR”

Meclis kürsüsünde konuşma yapan Kasap, “Kamu görevlilerinin, bürokratların, bakan yardımcılarının ayda 3'er 5'er yerden 150-200 bin liralara yaklaşan maaşlar, huzur hakları aldığı bir Türkiye gerçeği var. 11 yerden maaş alan bürokratınız var. Bu vicdansızlıktır” dedi.

“ÇOCUKLARINIZIN YÜZÜNE RAHAT BAKMANIZ İÇİN ‘EVET’ DEYİN”

Birden çok maaş alan bürokratları tek tek meclis kürsüsünde sayan Kasap, “Bu listeler sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu?” diye sorarak “Vermiş olduğumuz kanun teklifiyle ikinci bir yerden maaş olmasını engellemiş oluyoruz. Aynı zaman da Varlık Fonu için de geçerli. AKP ve MHP'li milletvekili arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Eğer çocuklarınızın yüzüne rahat bakabileceksiniz bu kanun teklifine evet oyu vermenizi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Kanun teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

“CUMHUR İTTİFAKI ÇOK MAAŞA ‘EVET’ DEDİ”

Teklifinin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan Kasap, “Kamuda çift maaş uygulamasını sona erdirecek olan Kanun teklifim AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Milyonlarca vatandaşımız işsizlikle boğuşurken ve milyonlarcası da asgari ücretle geçinmeye çalışırken Cumhur İttifakı birden çok maaşa evet dedi! Yazıklar olsun” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, “Millet tek maaş alacak iş bulamazken AKP ve MHP çift maaşı savundu. Kamuda çift maaş uygulamasını sona erdirecek kanun teklifimiz AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi” mesajını paylaştı.