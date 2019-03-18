Bireyin, ailenin ve toplumun yaşam kalitesi ve yaşamının güvenliği kurulan ilişkilerle gelişir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Dünya Sosyal Hizmet Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“Dünya'da 1983 yılından bu yana her yıl Mart ayının üçüncü salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır” diyen Hablemitoğlu, Birleşmiş Milletler’in de bir partneri olan ve bütün sosyal hizmet uzmanlarının takip ettiği Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’nun (IFSW), Birlemiş Milletler gündemine paralel olarak küresel gündemler belirlediğini ve sosyal hizmet alanı için küresel politika çalışmalarına katkı sağladığını ifade etti. Hablemitoğlu, Dünya Sosyal Hizmet Günü çerçevesinde de bu politika çalışmalarına dair küresel çapta kampanyalar düzenlendiğini ve bir ‘ajanda’ gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bu yılın teması olarak ‘İnsan İlişkilerinin Önemini Destekleme’ konusunun belirlendiğini söyleyen Hablemitoğlu, insanların birbirleriyle ve çevreleri ile kurdukları temel ilişkilere ve bu ilişkilerin geleceğine odaklanmanın amaçlandığını ifade etti. Sosyal hizmetin bu anlamda bir insan ilişkileri mesleği olduğunu belirten Hablemitoğlu, bireyin, ailenin ve toplumun yaşam kalitesi ve yaşamının güvenliğinin kurulan ilişkilerle geliştiğini vurguladı. Doğal ve insan yapısı çevre, sosyal çevre, kültürel, ekonomik ve teknolojik çevreyi bu ilişkilerin birbirine bağladığını belirten Hablemitoğlu, kurulan tüm bu ilişkilerin odağında yer alan sosyal hizmetin gündemini bu yıl bazı sorulara yanıt aramanın dolduracağına dikkat çekti. Hablemitoğlu, “Bizler, birbirine bağımlı ilişkilerimizi nasıl geliştirir ve zenginleştirebiliriz? İnsanların tüm bu ilişkileri sürdürerek ve geliştirerek daha barışçıl ve eşit bir dünyada yaşamalarını nasıl sağlayabiliriz? Sorularının yanıtlarını arayacak, 2019 yılında buna dair plan politika ve uygulamaların geliştirilmesini destekleyerek her fırsatta önemini vurgulayacağız” dedi.

19 Mart tarihinde Kıbrıs İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, LAÜ öğrencileriyle bir araya gelecek

“Bu kapsamda biz de, Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak Kıbrıs İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen’i üniversitemizde öğrencilerimizle buluşturacağımız bir söyleşi programı düzenledik” diyen Hablemitoğlu, 19 Mart Salı Günü saat 14:00’te LAÜ Sinema Salonu’nda bir araya gelerek, Ekingen’in bir sivil toplum kuruluşu başkanı, bir kadın, bir girişimci ve KKTC iş dünyasından biri olarak çevresi ile ilişkilerini nasıl kurduğunu ve sürdürdüğünü birlikte konuşacaklarını sözlerine ekledi.