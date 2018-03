Bireylere Near East Hayat Güvencesi

Hayata geçirdiği ilkler ve yenilikçi çözümleriyle sektörde öncülük eden Near East Grubu, Hayat

ve Sağlık alanlarında KKTC’nin ilk yerel sigorta şirketi konumundaki Near East Hayat Ltd’i

faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Hayat ve Sağlık sigortası sektöründe benzersiz bir şirket yaratmayı amaçlayan, hızla gelişen ve

önemli derecede büyüme potansiyeline sahip olarak pazarda liderlik hedefi ile yola çıkan Near

East Hayat, olası riskleri maddi olarak karşılayabilme fırsatı sunarken, bireylerin geleceklerine

daha güvenli bakmasına olanak sağlayacak.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Near East Hayat, müşterilerine eksiksiz hizmet

sağlamak ve operasyonlarını hızlı ve verimli şekilde yerine getirebilmek için Türkiye sigorta

sektörünün özel yazılım çözümleri ve servislerinin lider sağlayıcısı olan Agito firmasının

sigortacılık yazılımı ile hizmet verecek. Agito ile yürütülecek sigortacılık projeleri, dünyanın

öncü şirketlerinden SAP’nin uygulamaları ve SAP Türkiye Platinium Partneri Detaysoft’un

danışmanlığı ile destekleniyor.

Bu oluşum sürecinde Near East Technology Ltd. Near East Hayat’a teknik ve proje danışmanlığı

desteği vererek tüm proje süresince yazılım, donanım ve altyapı hizmetleri konularında katkıda

bulundu.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, Near East Technology,Türkiye’den gelen Agito,

SAP ve Detaysoft yetkililerini şirket merkezinde kabul ederek, Near East Hayat projesinde Agito

ve SAP uygulamalarının bütünsel olarak işleyiş ve yönetilmesi ile ilgili konularda bilgi aldı.

Bireyleri ve ailelerini güvence altına alıp birikim sigortaları ile geleceklerine yatırım yapmalarını

sağlayacak çözümler üreten Near East Hayat, Hayat ve Sağlık Sigortası yanında Ferdi Kaza

Sigortası alanlarında da avantajlı ürün ve hizmetler sunarak bireysel müşterilerine ve bu tür

sigorta hizmetlerini bu güne kadar yurtdışından sağlamak zorunda kalan diğer yerel sigorta

şirketlerine de olanak tanıyarak Adadaki sigortacılık hizmetlerinde fark yaratmayı

hedefliyor.(LHA)