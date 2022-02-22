Birgün: Falyalı Cinayetinde Emniyet, Sedat Peker'i İşaret Etti

Türkiye’deki BİRGÜN gazetesinin haberine göre; Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in İstanbul'a döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü ileri sürüldü. Söylemez'in olay gününde havalimanından fotoğrafları da ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili DHA'nın “emniyet kaynaklarından” edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.

Birgün'ün haberinde şu ifadeler kullanıldı:

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez olay günü sabahında Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı.

Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor.