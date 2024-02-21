Biri 16 yaşında... 3 Hırsız mahkemeye çıkarıldı!

Lefkoşa’da meydana gelen bina açma ve sirkat suçlarından tutuklanan U.B, A.O ve N.K.(E-16) mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 01-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katı binanın kapısı açılarak içeriye girildiğini, 208 adet çift sürmeli alüminyum pencere, muhtelif markalarda 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde mobese görüntülerinde 27 ocak 2024 tarihinde şüpheli olunabilecek 3 kişinin ve LD 231 plakalı Suzuki Swift marka aracın tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu bahse konu aracın U.B'nin kullanımında olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek, sorgulanmak üzere adli şubeye celp edildiklerini söyledi.

Polis, U.B ve A.O'nun suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, meselede kullanılan LD 231 Plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlıların evinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlı A.O'nun evinde klima motorlarının çekilmesinde kullandıkları halat ipler ile aletler tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, alınacak olan ifadeler ve izlenilecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca suçla bağlantısı bulunan kişi ya da kişilerin de olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.