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Biri 2015 yılından, diğeri Eylül 2020 den beri KKTC’de kayıtsız ikamet ediyor

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Biri 2015 yılından, diğeri Eylül 2020 den beri KKTC’de kayıtsız ikamet ediyor
Biri 2015 yılından, diğeri Eylül 2020 den beri KKTC’de kayıtsız ikamet ediyor

28.02.21 tarihinde Gazimağusa’da, beraberinde henüz tespit edilemeyen meçhul şahıslar ile birlikte Uchenna Nwrugbe Ezanwa’nın ikametgahına giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayar ve iki ad cep telefonunu zorla aldıktan sonra bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan, 01.03.21 tarihinde ise başka bir adrese gelmesini sağladıktan sonra müştekiyi rızası hilafına alıkoyduktan ve darp ettikten sonra yine bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan ve polise gitmesi halinde kendisine zarar verileceği yönünde şiddet tehdidinde bulunan zanlı 1 C.G.I. şikayet üzerine 02.03.21 tarihinde, zanlı 2 E.R.A. 04.03.21 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklanmışlardı.

Tespit edildikleri günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 12.03.21 tarihinde Soygun, zorla alıkoyma, Şidde kullanma tehdidi, darp ve izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzurun çıkarılarak yargılanmalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Çebi yemin altında şahadet vermek suretiyle mahkemeye anımsatma yaptı. PM Çebi şahadetinde, 25.02.21 tarihinde zanlı 1 ve 2’n birlikte müştekinin ikametgâhına gidildiğini, zanlı 2’nin dışarda beklerken zanlı 1’in müştekiyi darp ettiğini, iki adet cep telefonu ve 1 adet diz üstü bilgisayarını zorla aldıktan sonra bir şahsa ait hesaba 1990 TL para havale yapmasını sağladığını, sonrasında bir adet diz üstü bilgisayar ile bir adet cep telefonunu müştekiye iade ettiğin söyledi.

01.03.21 tarihinde müştekinin telefonunu almak için başka bir adrese gelmesinin sağlandığını ve rızası hilafına zorla alıkonduktan sonra yine darp edildiğini ve bir başka şahsın hesabına 1400 TL ve 100.000 bin Nijerya Nayrası (1923 TL) havale yapmasının sağlandığını söyleyen tanık polis, polise gitmesi halinde kendisine zarar verileceği yönünde müştekiye şiddet tehdidinde bulunulduğunu belirtti. Olayın 02.03.21 tarihinde polise intikal ettirildiğini ve ayni gün zanlı 1’in tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönül bir ifade verdiğini, zanlı 2’nin ise herhangi bir ifade vermeyip suçlamaları kabul etmediğini belirten tanık polis,mesele ile ilgili aranmakta olan 3 kişinin ise bulunamadığını söyledi. Zanlılarla ilgili yapılan muhaceret sorgulamasında zanlı 1’in 2015 yılında 30 günlük vize ile geldiği ve vize hitam sonunda çıkış yapmayarak o günden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini, zanlı 2’nin ise 30.09.2020 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet etmekte olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların serbest kalmaları halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edeceklerinin aşikâr olduğuna değindikten sonra yargılanmalarında haz bulunmalarını temin etmek maksadıyla 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, özellikle izinsiz ikamet etmelerini göz önünde bulundurduktan sonra zanlıların yargılanmalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve he ne şartlarda olursa olsun 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi

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