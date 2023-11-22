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Biri 3 bin 154 diğeri de 718 gündür ülkede kaçaktı...

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü muhaceret şubesine işlem yapmaya giden ancak ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkan Y.E.A (E-26, Kamerun) ile U.K(E-29, Pakistan) yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Biri 3 bin 154 diğeri de 718 gündür ülkede kaçaktı...

Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17 Kasım 2023 tarihinde, saat 12.00’de, LPM Muhaceret Şubesine gelen Lefkoşa’da sakin Y.E.A'nın yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 718 gün, Lefkoşa’da sakin U.K'nin (E-29, Pakistan) yapılan muhaceret kontrolünde ise 28 Şubat 2015 tarihinden itibaren 3154 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve her iki zanlının tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, ülkede kaçak yaşam süren her iki zanlının da 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar uçak biletlerini kendilerinin kesebileceğini belirterek, kısa sürede ülkelerine gönderilmeyi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi

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