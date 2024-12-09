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Biri 740, diğeri bin 122 gündür kaçak

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Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Adewela Musefiu Adegboyega ve Ayınde Kafayat Orıyomi mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.
Biri 740, diğeri bin 122 gündür kaçak

Polis, Adewela Musefiu Adegboyega  ve Ayınde Kafayat Orıyomi'nin 08.12.2024 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 8.12.2024 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'de bulunan Adewela Musefiu Adegboyega'nın yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2022 tarihinden itibaren toplamda 740 gün, Ayınde Kafayat Orıyomı'nın yapılan muhaceret kontrolünde 12.11.2021 tarihinden itibaren toplamda 1122 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların bu süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlıların alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için ,3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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