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"Birileri iyi polis rolünde..."

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"Birileri iyi polis rolünde..."
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kumyalı Su Pompaj sistemine, sistemli olarak zarar verildiğini açıkladı.

Taner ULUTAŞ

Mehmetçik Belediyesi hudutları içerisinde yer alan Kumyalı Su Pompaj sistemine verilen zarar Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi kızdırırken, yetkililerin gereken tedbiri almalarını istedi.

KUMYALI BİR HAFTADIR SUSUZ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada, “gözü dönmüş, akıl yoksunu yaratık veya yaratıklar ikinci kez Kumyalı su pompaj sistemine zarar veriyor. Kumyalı halkı bir haftadan fazla susuz. Su İşleri Dairesi yetkisiz ‘bişey yapamıyoruz’ modunda, topu sürekli saha dışına atmakla meşgu”l dedi.

BİRİLERİ İYİ POLİS ROLÜNDE

Sarıçizmeli açıklamasının devamında , “ ilgili bakanlık çabalıyor ama havanda su dövmekten ötesi yok. En ilginci muhtarımız gazete üzerinden halkı belediyeye karşı kışkırtmakla meşgul ve iyi polis rolünde çok başarılı. Ve soru şu: ‘Belediyenin ne gibi sorumluluğu var da yerine getirmiyor?’ Ne yapması gerekiyor ve yapmıyor? Niye bu belediye hiçbir sorumluluğu yokken suçlanıyor ama esas sorumlulara karşı bir kelime dahi sarf edilmiyor? Seviyoruz bu kör siyaseti arkadaşlar. Hedef şaşırtmayı bir o kadar daha çok seviyoruz. Ve sonuç olarak ne mi? İşimiz toplum olarak zor be arkadaşlar” ifadesinde bulundu.

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