"Birinci amacımız Futbol" diyerek KTFF başkanlık manifestosunu açıkladı

KTFF Başkan adayı Tekin Birinci Manifestosunu açıkladı.
Birinci açıklamasında Biz seçilirsek bunların yapılmasından biz sorumluyuz... Biz seçilmezsek bunların yapılamamasından da siz sorumlu olacaksınız...." dedi.
KTFF Başkan adayı Tekin Birinci Manifestosunu açıkladı.
Birinci açıklamasında Biz seçilirsek bunların yapılmasından biz sorumluyuz... Biz seçilmezsek bunların yapılamamasından da siz sorumlu olacaksınız...." dedi.
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