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"Birinci amacımız Futbol" diyerek KTFF başkanlık manifestosunu açıkladı

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"Birinci amacımız Futbol" diyerek KTFF başkanlık manifestosunu açıkladı
"Birinci amacımız Futbol" diyerek KTFF başkanlık manifestosunu açıkladı

KTFF Başkan adayı Tekin Birinci Manifestosunu açıkladı.

Birinci açıklamasında  Biz seçilirsek bunların yapılmasından biz sorumluyuz... Biz seçilmezsek bunların yapılamamasından da siz sorumlu olacaksınız...." dedi.

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