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Birinci nesil, kutusu açılmamış iPhone için rekor fiyat… 734 bin liraya satıldı

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Orijinal kutusunda 2007'den beri açılmamış bir şekilde bekleyen birinci nesil bir iPhone, 39.500 dolara (734 bin lira) satıldı.
Birinci nesil, kutusu açılmamış iPhone için rekor fiyat… 734 bin liraya satıldı

Apple’ın en yeni telefonu iPhone 14, 31 bin liradan satışa çıktı; ancak markanın ilk modellerinden biri bu fiyatın çok daha üstünde bir fiyatla alıcı buldu.

2007’den kalma birinci nesil iPhone, LCG Müzayede Evi’nde satışa çıktı. Uzmanlar, iPhone’un 30 bin dolara satılmasını beklerken, kutusu açılmamış iPhone, neredeyse 40 bin dolara alıcı buldu.

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Hiç kullanılmamış 8GB iPhone hâlâ orijinal kutusundan çıkarılmamış bir şekilde bekliyor. Zamanında 599 dolardan satışa çıkan cihaz, 3,5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve bir web tarayıcısıyla piyasaya sürülmüştü. Apple CEO’su Steve Jobs, 15 yıl önce ilk kez tanıttığında, iPod, telefon ve internet iletişiminin bir araya gelmesi olarak nitelemişti.

Telefon için 2500 dolardan başlayan teklifler verildikten sonra son alıcı 39.500 dolarlık teklifiyle rekor bir satışa imza attı.

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