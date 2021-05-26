Birinci: Süperlig en geç Ağustos başı başlatılmalıdır

Birinci'nin açıklaması şöyle:

Bugün sevindirici bir haber ya da bir nebze rahatlatıcı bir haberle güne başladık... KKTC'de aşı yaşı bugün itibariyle 35 ve üzerine düşürüldü... Bu da çok yakın bir zamanda 30 sonra 25 e düşeceğinin müjdecisi, yani bu ne demek? Tüm ülke aşılanmaya doğru giderken bizi ilgilendiren kısmı "futbol" ve diğer branşlardaki sporcuların da aşılanmış olacağı ya da en kötü ihtimalle ebeveynlerinin tamamının aşılanmış olacağıdır. Kısacası kabus bitiyor ve artık ligler planlandığı gibi başlanabilecek.. Bence Eylül sonunu beklemeden yeni bir takvim çıkarılmalı ve tamamı gece maçlarıyla en azından Süperlig en geç Ağustos başı başlatılmalıdır...