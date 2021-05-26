  • BIST 1.400
  • Altın 515,323
  • Dolar 8,4313
  • Euro 10,3247
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Birinci: Süperlig en geç Ağustos başı başlatılmalıdır

» »
Tekin Birinci kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Birinci: Süperlig en geç Ağustos başı başlatılmalıdır

Birinci'nin açıklaması şöyle:

Bugün sevindirici bir haber ya da bir nebze rahatlatıcı bir haberle güne başladık... KKTC'de aşı yaşı bugün itibariyle 35 ve üzerine düşürüldü... Bu da çok yakın bir zamanda 30 sonra 25 e düşeceğinin müjdecisi, yani bu ne demek? Tüm ülke aşılanmaya doğru giderken bizi ilgilendiren kısmı "futbol" ve diğer branşlardaki sporcuların da aşılanmış olacağı ya da en kötü ihtimalle ebeveynlerinin tamamının aşılanmış olacağıdır. Kısacası kabus bitiyor ve artık ligler planlandığı gibi başlanabilecek.. Bence Eylül sonunu beklemeden yeni bir takvim çıkarılmalı ve tamamı gece maçlarıyla en azından Süperlig en geç Ağustos başı başlatılmalıdır...

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Kulübünde seçim, 12-19 Haziran'da yapılacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:00
  • Beşiktaş Süper Lig’den sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazandı18 Mayıs 2021 Salı 22:46
  • İş adamı takım satın aldı, oğlunu forvet yaptı, kendine 10 numaralı formayı verdi!18 Mayıs 2021 Salı 10:14
  • La Liga'daki şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:00
  • Şampiyon Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma büyük katkı verdi17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:30
  • Fenerbahçe'de yönetime sürpriz isim!17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
  • Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya Tepki17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
  • Kuzey Kore, Olimpiyat Oyunları'nın ardından Dünya Şampiyonası elemelerinden de çekildi16 Mayıs 2021 Pazar 14:11
  • Beşiktaş’tan ‘Bird Hunter’ göndermesi16 Mayıs 2021 Pazar 09:34
  • Beşiktaş Şampiyon16 Mayıs 2021 Pazar 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti