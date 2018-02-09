Birisi güneyde, diğerinin nerede olduğu bilinmiyor

Merkezi Cezaevi’nden önceki gün firar eden Süleyman Yılkar’ın adanın güneyine kaçtığı açıklanırken, suç ortağı Aliser Eymirov’un nerede olduğu ise henüz belirlenemedi

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve önceki akşam çöp dökmek için avluya çıktıkları esnada firar eden Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov, henüz yakalanamadı.

Geçmişte üç kez de polis merkezinden firar eden Süleyman Yılkar’ın adanın güneyine geçtiğinin belirlendiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önceki gün akşam saatlerinde, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu iki kişinin firar etmesiyle ilgili haberi alır almaz Merkezi Cezaevi’ne giderek cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldım. Süleyman Yılkar’ın firar ettikten sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilmiştir. Aliser Eymirov’un ise yeri henüz tespit edilemedi. Polisin başlattığı geniş çaplı soruşturma ve araştırma devam ediyor. Firar ile ilgili gerekli iç soruşturma da devam etmektedir” dedi.

İadesi talep edildi

Bakan Ayşegül Baybars Kadri, Dışişleri Bakanlığı’nın, Süleyman Yılkar’ın iade edilmesi ile ilgili Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas kurulduğunu ve gerekli girişimlerin başlatıldığını kaydetti.

Baybars, Aliser Eymirov’un yerinin ise henüz tespit edilemediğini ve polisin başlattığı geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğine vurgu yaptı.

Baybars, “Firar ile ilgili gerekli iç soruşturma da devam etmektedir. Siz değerli halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Suç dosyaları kabarık

Firari Süleyman Yılkar’ın “Bina açma ve hırsızlık” suçlarından 10, Türkmenistan uyruklu Eymirov’un ise 3 ayrı suç dosyası var.

Her iki firari de, 29 Ekim 2017 tarihinde, Lefkoşa Çağlayan Bölgesi’nde faaliyet gösteren, İtimat Otobüs İşletmeleri’nde meydan gelen hırsızlık meselesiyle ilgili tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Çok iyi arkadaş oldukları öğrenilen iki firari, 10 Temmuz 2017’de Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketi soymaktan da tutuklanmıştı.

Suç dosyaları kabarık olan her iki hükümsüz tutuklunun cezaevinden bu kadar kolay bir şekilde nasıl firar edebildikleri ise merak konusu oldu.

(kıbrıs)