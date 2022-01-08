  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Birkan Uzun 10 Ocak Pazartesi Günü Toprağa Verilecek

» »
Birkan Uzun 10 Ocak Pazartesi Günü Toprağa Verilecek
Birkan Uzun 10 Ocak Pazartesi Günü Toprağa Verilecek

ABD’de kayak kazasında 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 10 Ocak Pazartesi günü, programının Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile toprağa verilecek.

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, 10 Ocak 2022 Pazartesi sabahı Ercan Havalimanı’na getirilecek.

Cenaze töreni programı kapsamında, 10 milli sporcu tarafından naaşın aprondan cenaze aracına taşınmasının ardından saat 9.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde tabutun bayraklanması gerçekleşecek.

Saat 10.15’te naaşın Cengiz Topel Hastanesi’nden alınıp Güzelyurt Kaymakamlığı önüne intikalinin ardından, saat 10.45’te naaş tören alanına getirilecek ve milli sporcular tarafından cenaze aracından alınıp katafalka konulacak.

Cenaze töreninde, sırasıyla merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Naaşın Güzelyurt Fatih Camii’ne götürülmesiyle devam edecek tören programı kapsamında, saat 12.00’de cenaze namazı kılınacak, ardından Lefkoşa mezarlığına hareket edilecek.

Mezar başında bayrağın tabuttan çıkarılması ve çıkarılan bayrağın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından aileye verilmesinin ardından naaş toprağa defnedilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patlayan Teker Adamı Hastanelik Etti06 Ocak 2022 Perşembe 15:27
  • Lefkoşa Haspolat'ta iş kazası!06 Ocak 2022 Perşembe 14:31
  • 63 Yaşındaki Adam Coronaya Yenik Düştü05 Ocak 2022 Çarşamba 21:03
  • Sahte Dolara Dikkat02 Ocak 2022 Pazar 12:51
  • 3 Evden 158 Ton Yağmur Suyu Çekildi02 Ocak 2022 Pazar 12:20
  • Yaşadığı Evinde Aniden Vefat Etti01 Ocak 2022 Cumartesi 12:17
  • Lefkoşa Sarayönü LIONS, Algım Özel Eğitim Merkezi Çocukları İçin Yılbaşı Partisi Düzenledi31 Aralık 2021 Cuma 17:41
  • Aşırı Yağış Nedeniyle Bina Yıkıldı31 Aralık 2021 Cuma 14:25
  • Dikkat! Dikkat! Lefkoşa ve Gönyeli'de bazı yollar halen kapalı!31 Aralık 2021 Cuma 09:06
  • LTB Başkanı Harmancı: “Ekiplerimiz gece boyunca görevlerinin başında”30 Aralık 2021 Perşembe 21:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti