Birkan Uzun Anısına Öğrencilere Burs Verilecek

7 Kıta 7 Zirve hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’daki Winson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ancak Amerika’da geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun, gençlere umut oluyor.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK Vakfı), Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve gönüllü bir vatandaşımız, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, KKTC liselerinden mezun olup üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilere “BİRKAN UZUN BURSU” veriyor.



2022-2023 Akademik yılından itibaren verilecek Birkan Uzun Bursuile ilgili detayların ve kriterlerin açıklanacağı basın toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu kapsamda düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.