Birkan Uzun mezarı başında anıldı

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Birkan Uzun, ölümünün ilk yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine ailesi, devlet büyükleri ve sevenleri katıldı.

Aile adına konuşan Cengiz Uzun, “Bize söz vermeyin, değer veren yapmak isteyen ismini yaşatabilir. Söz verip de yapmamak ailemizi üzüyor” dedi.

Cengiz Uzun, Rum Milli Olimpiyat Komitesi’nin bir Ukraynalı dağcı aracılığı ile Antartika’nın zirvesine Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı dikmek için adım attığını vurgulayarak, “Bu olay dahi Birkan’ın ne denli önemli bir adım artığının kanıtıdır” dedi.

Cengiz Uzun’un ardından söz alan kız kardeşi Tuğya Uzun, bir yıldır her gün kardeşi ile yaşadığını belirterek, “Ben abimle hep gurur duydum. Hep gülen, istediğini başaran, tuttuğunu koparan bir isimdi. Ailesini çok gururlandırdı. Bu acı büyük, gururumuz da öyle” dedi.

Tuğya Uzun, Birkan Uzun’u yaşatmak için çok çaba gerekmediğini belirterek, “Yaptıkları ve yaşattıkları ile abim büyük bir etki yarattı. İsmi herkes tarafından biliniyor” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Birkan Uzun’un derin bir üzüntü ve büyük bir gurur bırakarak aramızdan ayrıldığını vurguladı. KKTC bayrağını en yükseğe taşıyan Birkan Uzun’un topluma da gurur dolu bir hatıra bıraktığını vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, “İnanıyorum ki, akademik anlamda da başarısını yakalayacak, geçecek gençlerimiz olacak. Ancak o zaman Birkan’ın ruhu daha rahat edecek” dedi.

Cengiz Uzun: Birkan ambargoları hep yadırgadı, mücadele etti. Baba Cengiz Uzun, konuşmasında şu noktalara vurgu yaptı: Eğitimi, yaşantısı, vicdanı, arkadaşlığı, dostluğu ile iz bıraktı.

İdealleri vardı. En büyük üzüntüsü yaşadığımız insanlık dışı ambargoydu. Dağcılık ilgisi vardı, bunu Kıbrıslı Türklerin sesi olmak için kullanmak istedi.

7 kıta, 7 zirve hedefi vardı. Bunu Kıbrıslı Türkler için yapmak istiyordu. En zor zirvesi, Antarktika’ydı. Başarmıştı.

Akabinde, geçtiğimiz yıl, böyle gün yaşamını yitirdi. Sitemimiz şikayetimiz yok. Beklentimiz de yok. Devlet töreni gün bir tören ile defnedildi oğlumuz, gibi diyorum, benzer bir törenle defnedildi.

Birkan Uzun için istedik ki, anıt mezar olsun, gelip geçenler “işte o dağcı çocuk” desinler, dua etsinler.

Birkan toplumun kalbinde yer etti. Atatürk çocuğuydu, zeki, çevik.



Oğlumuzun mezarına bir anıt yapamadık, ancak da bir resim asabildik. Bu bir sürecin sonucu. Oğlumuzun anısı asla unutulmayacak. Vefa duygusu olan, bu ülkeyi seven herkes Birkan’ın anısını yaşatıyor. Gençler Birkan sayesinde burslar kazandı, yürüyüşler yaptı, ilke ve değerleri ile kaynaştı.

Devlete inanan bir baba olarak söylüyorum, Kıbrıslı Türkleri en fazla gururlandıran isimlerden biridir Birkan.”



Tatar: Halen aynı acıyı yaşıyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halen Birkan Uzun için büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Birkan’ın KKTC halkının duygularını çok iyi anladığını dünyaya anlatmak için çaba harcadığını vurgulayan Tatar, “Görevimiz inançlarını geleceğe taşımaktır” dedi, aileye başsağlığı diledi.