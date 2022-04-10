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Birkan Uzun’un ismi, Everest Base Kampı’nda

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Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun’un ismi ve fotoğrafı Muzaffer Eygün tarağından Everest Base Kampı’na taşındı.
Birkan Uzun’un ismi, Everest Base Kampı’nda

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cengiz Topel Uzun “Sabah hem duygulandıran hem gururlandıran bir mesajla uyandım. Muzaffer Eygün, Birkan'ımızı Everest Base Kampına taşımış.

Bu ülkenin gençleri bambaşka keşke onları anlayabilsek” dedi.

Birkan Uzun’un yılın ilk günlerinde ABD’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle başta ailesi olmak üzere tüm halkın derin bir yasa boğmuştu.

Birkan Uzun kendine 7 kıtanın 7 büyük dağına tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olma hedefi koyarak, 16 Aralık 2021’de Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nda KKTC Bayrağını dalgalandırmıştı.

Birkan Uzun’un ismi, Karşıyaka bölgesinde bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek tepe olarak bilinen Kıvanç Tepe’ye, verilmişti.

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