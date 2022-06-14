  • BIST 2.508,91
  • Altın 1003.863
  • Dolar 17.2664
  • Euro 17.9907
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!

Birleşik Arap Emirlikleri, animasyon filmin gösterimini yasakladı

»
Birleşik Arap Emirlikleri, Toy Story filminden tanıdığımız Buzz Işıkyılı karakterinin başrolünde yer aldığı Lightyear (Işıkyılı) filminin gösterimini eşcinsel sahneleri gerekçe göstererek yasakladı.
Birleşik Arap Emirlikleri, animasyon filmin gösterimini yasakladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Disney- Pixar ortak yapımı ‘Işıkyılı’ (Lightyear) adlı animasyon filminin gösterimini, filmde iki kadın karakterin öpüştüğü sahnelerin yer alması nedeniyle yasakladı.

BAE Gençlik ve Kültür Bakanlığı’nın medya düzenleme dairesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, filmin ülkenin medya içerik standardını ihlal ettiği için gösteriminin durdurulduğunu söyledi.

Medya Düzenleme Ofisi İcra Direktörü Rashid Khalfan Al Nuaimi Reuters’a yaptığı açıklamada, filmin birkaç sahnede “eşcinsel” karakterlerin yer alması nedeniyle yasaklandığını söyledi.

Review: Pixar's Lightyear is Not a Toy Story Movie, It's a Buzz Lightyear Movie

Buzz Işıkyılı karakterini Chris Evans’ın seslendirdiği filmde, Uzo Aduba’nın seslendirdiği kadın karakterin eşcinsel ilişki yaşaması ülkedeki yetkilileri harekete geçirdi. BAE’de eşcinsel ilişki suç sayılıyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE KADRODA

Toy Story filminin başrolündeki Buzz Lightyear figürüne odaklanan filmin 16 Haziran’da vizyona girmesi bekleniyordu.

Filmde “Buzz”ı Chris Evans seslendirirken, “Alisha Hawthorne” olarak karakterini de Uzo Aduba canlandırıyor. Aduba’nın karakteri ise bir başka kadınla ilişki yaşıyor.

BAE’nin filmi yasaklama kararının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken, bazıları ise ülkenin kararına destek oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları, eşcinsel ilişkileri tasvir etmenin BAE’nin dinine ve kültürüne aykırı olduğunu söylerken, çocukların bu tür görüntülere maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

BAE’nin kararı öncesinde birçok kişi filmin yasaklanmasını isteyen mesajlar gönderirken, konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BAE’nin medya düzenleme ofisi Aralık ayında filmlerin uluslararası versiyonlarının ülkede gösterileceğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 yaşında CIA’ye CV yolladı! Gizli Servis’te geçen bir ömürden çıkarılan dersler12 Haziran 2022 Pazar 15:42
  • Shakespeare’in 400 yıl önce basılan kitabı için 2,5 milyon dolar bekleniyor11 Haziran 2022 Cumartesi 18:27
  • Yılın düğününde şaşkına çeviren olay: Britney Spears’ın ilk kocası töreni bastı10 Haziran 2022 Cuma 22:41
  • Grammy Ödülleri için yeni kategoriler gündemde10 Haziran 2022 Cuma 15:13
  • Johnny Depp ve avukatı arasındaki ilişki söylentileri yeniden alevlendi09 Haziran 2022 Perşembe 18:16
  • 8. Baraka Yaz Kursları Başlıyor09 Haziran 2022 Perşembe 11:24
  • Scooby-Doo’nun meşhur karavanında bir gece geçirmek 20 dolar08 Haziran 2022 Çarşamba 23:31
  • Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker geri dönüyor08 Haziran 2022 Çarşamba 21:53
  • Yüzüklerin Efendisi dizi ekibi açıkladı: “Son bölüm, son sahne şimdiden belli”07 Haziran 2022 Salı 22:54
  • Ünlü oyuncunun evi 10 milyon dolara satıldı: Yıkılacak05 Haziran 2022 Pazar 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti