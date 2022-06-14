Birleşik Arap Emirlikleri, animasyon filmin gösterimini yasakladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Disney- Pixar ortak yapımı ‘Işıkyılı’ (Lightyear) adlı animasyon filminin gösterimini, filmde iki kadın karakterin öpüştüğü sahnelerin yer alması nedeniyle yasakladı.

BAE Gençlik ve Kültür Bakanlığı’nın medya düzenleme dairesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, filmin ülkenin medya içerik standardını ihlal ettiği için gösteriminin durdurulduğunu söyledi.

Medya Düzenleme Ofisi İcra Direktörü Rashid Khalfan Al Nuaimi Reuters’a yaptığı açıklamada, filmin birkaç sahnede “eşcinsel” karakterlerin yer alması nedeniyle yasaklandığını söyledi.

Buzz Işıkyılı karakterini Chris Evans’ın seslendirdiği filmde, Uzo Aduba’nın seslendirdiği kadın karakterin eşcinsel ilişki yaşaması ülkedeki yetkilileri harekete geçirdi. BAE’de eşcinsel ilişki suç sayılıyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE KADRODA

Toy Story filminin başrolündeki Buzz Lightyear figürüne odaklanan filmin 16 Haziran’da vizyona girmesi bekleniyordu.

Filmde “Buzz”ı Chris Evans seslendirirken, “Alisha Hawthorne” olarak karakterini de Uzo Aduba canlandırıyor. Aduba’nın karakteri ise bir başka kadınla ilişki yaşıyor.

BAE’nin filmi yasaklama kararının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken, bazıları ise ülkenin kararına destek oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları, eşcinsel ilişkileri tasvir etmenin BAE’nin dinine ve kültürüne aykırı olduğunu söylerken, çocukların bu tür görüntülere maruz kalmaması gerektiğini söyledi.

BAE’nin kararı öncesinde birçok kişi filmin yasaklanmasını isteyen mesajlar gönderirken, konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BAE’nin medya düzenleme ofisi Aralık ayında filmlerin uluslararası versiyonlarının ülkede gösterileceğini açıklamıştı.