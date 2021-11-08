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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın bugün Güney Kıbrıs’a gideceği ve bu akşam Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le baş başa görüşmede ve istişarelerde bulunacağı haber verildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı, Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın bugün Güney Kıbrıs’a gideceği ve bu akşam Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le baş başa görüşmede ve istişarelerde bulunacağı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Samuil, konuyla ilgili açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanının mevcut konjonktürde Güney Kıbrıs’ta bulunmasının oldukça önemli olduğunu, çünkü bunun son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde gelişen dinamiği muhafaza ettiğini ve güçlendirdiğini ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanının Güney Kıbrıs ziyaretinin, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in bu yılın başında Abu Dabi’ye ziyaretine karşılık olarak yapıldığını ifade eden Samuil, iki bakanın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2022 yılının başında Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etmesi konusunda istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Gazete, iki bakanın görüşmesinde, Güney Kıbrıs-BAE ikili ilişkilerinin gelişmesi konusundaki ileriki adımlar, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki son gelişmeler, iki ülkenin bölgesel iş birliği ve güvenliğin güçlenmesi ve genişlemesi konusundaki ortak çaba ve faaliyetleri, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin kapalı bölge Maraş ile sözde Rum MEB’indeki ileri sürülen yasa dışı faaliyetleri, bölgesel ve uluslararası ortak ilgi konuları aynı zamanda AB-BAE ilişkilerinin ele alınacağını kaydetti.

Haberde, iki bakanın, yapacakları temasların ardından bir çalışma yemeğinde bir araya geleceği, aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de kısa bir görüşme yapmalarının beklendiği belirtildi.

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