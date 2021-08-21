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Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek

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Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, geçici olarak Afganları kabul edecek

Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine BAE’nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan’a ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil’den BAE’ye getirileceğini belirtti.

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