Birleşik Arap Emirlikleri lideri yaşamını yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi emiri Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan’ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamayı devlet haber ajansı WAM yayınladı. 74 yaşındaki Devlet Başkanı’nın ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da El Nahyan’ın ölümüyle ilgili Twitter’da bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajda, “Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

YERİNE KİM GEÇECEK?

Anayasaya göre Devlet Başkanı Yardımcısı olan ve aynı zamanda Dubai emiri olan Şeyh Muhammede bin Rashid el-Maktum 7 emirliğin liderinden oluşan federal konseyin toplanmasına kadar geçici olarak liderliği üstlenecek.

7 emirin 30 gün içinde yeni devlet başkanı için oylama yapması b ekleniyor.

1948 yılında doğan El Nahyan, 2004 yılında en varlıklı emirlik olan Abu Dabi’nin başına geçmiş ve devleti yönetmeye başlamıştı. Üvey kardeşi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan’ın Abu Dabi’yi yönetmesi bekleniyor.

2014 yılında kalp krizi geçiren Halife bin Zayid El Nahyan o dönemden beri nadiren kamuoyunun karşısına çıkarken, üvey kardeşi defakto lider haline gelmişti.