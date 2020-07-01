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Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık Önünde Çadır Eylemi Başlattı

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Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık Önünde Çadır Eylemi Başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık Önünde Çadır Eylemi Başlattı

Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı. Esnaf, zanaatkar ve sektörlerden temsilciler ikinci ekonomik paketi ve hükümeti yarın Girne’den Lefkoşa’ya yürüyerek protesto edecek. Birleşik Eylem Komitesi’nin “Hükümet yüzünü bize dön” talebine cevapsa, Başbakanlık önüne kurulan çadırda beklenecek.

Birleşik Eylem Komitesi bugün Başbakanlık önüne çadır kurdu.

TULGA

Birleşik Eylem Komitesi adına Başbakanlık önünde açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga,  “Bugün çadırımızı kurduk. Bu akşam burada olacağız. Çadırımız taleplerimiz yerine getirilene kadar da burada kalacak” dedi.

Tulga, bir süre önce Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de halkı bilgilendirmek için açıklamalar yaptıklarını, 15 gündür sürekli taleplerini dile getirdiklerini ve 3’üncü aşamaya taşıdıkları eylemlerinde artık seslerini daha yüksek perdeden duyuracaklarını dile getirdi.

Tulga, daha önce de açıklandığı gibi yarın, Girne’den Lefkoşa’ya yürüyüş eylemi düzenleyeceklerini dile getirdi.

Hürrem Tulga, yarın sabah saat 07.00’de Mete Adanır Stadyumu, Girne Gençlik Merkezi (GİGEM) önünde toplanacaklarını kaydederek, en geç 07.30’da çarşıdan yeni belediye sarayına doğru, halkı bilgilendirerek, esnafın da katılımını sağlayarak yürüyeceklerini söyledi.

Tulga, esnaf, zanaatkar ve sektör temsilcilerinin Lefkoşa’ya yürüyüşünde sektörleri temsilen araçların da bulunacağını belirtti.

Hürrem Tulga, saat 16.00’da Gönyeli kavşağına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, esnafın da 16.00’da kepenk indireceğini belirtti, 17.30’da Başbakanlık ışıklarında olacaklarını, büyük eylemin 18.00’de Başbakanlık önünde başlayacağını belirtti.

Tulga, “İkinci ekonomik paket, içeriksizdir, boştur, ülkede sanki sorun, pandemi, işsizlik yaşanmamış, insanlar işsizlikten kırılmamış gibi hazırlanmıştır” eleştirisinde bulundu.

Hürrem Tulga, Birleşik Eylem Komitesi’nin en önemli paydaşının KTEZO olduğunu kaydederek, KAR-İŞ ve KITSAB’ın da yanlarında olduğunu belirterek, “Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz.  Sorun çözülene kadar ne kadar eylem gerekiyorsa o kadar eylem yapacağız, ne kadar kararlılık gerekiyorsa o kadar kararlılık göstereceğiz” şeklinde konuştu.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, “İşin şovunda, zümresel çıkar peşinde değiliz. El sıkınca sorunlar çözülür mesajı vermeyeceğiz” dedi.

Bu eylemi sonuç alabilmek için düzenlediklerini ifade eden Kanber, “Yarın taleplerimizi daha yüksek tonda dile getireceğiz. Bu sorunları bugüne kadar neden çözülmediğinin cevabını da isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaner, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşılmasından yana olduğunu, kendilerinin bu kapsamın dışında bırakıldığını söyledi.

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