  • BIST 1.351,590
  • Altın 493,66
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Birleşik Kıbrıs Partisi: “Bizleri Dava Ederek Susturamazsınız”

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi: “Bizleri Dava Ederek Susturamazsınız”
Birleşik Kıbrıs Partisi: “Bizleri Dava Ederek Susturamazsınız”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, ülkede yaşanan her türlü yasa dışılığın önlenmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bizleri dava ederek susturamazsınız” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu yazılı açıklamasında, BKP’nin, kurulduğu günden, Kuzey Kıbrıs’taki her türlü yasa dışılığa karşı çıktığını, bu konularda çıkan haberler üzerine ciddi bir şekilde eğildiğini, uluslararası basında çıkan açıklama ve haberleri yakinen takip ederek, hükümetten bu konuların üzerine gitmesini istediğini belirtti.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, bundan sonra da bu konuda kararlı adım atacaklarını vurguladı.

BKP, bu kapsamda iş insanı “Halil Falyalı” ismi üzerinden geçen iddiaların, hükümet tarafından araştırılmasını istediklerini, ancak söz konusu kişinin, BKP ve BKP Genel Başkanı İzzet İzcan’ı 4 Milyon TL tazminat talep ederek dava ettiğini kaydetti.

“Birleşik Kıbrıs Partisi, bu tür saldırılara papuç bırakacak bir parti değildir” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, halkı yakından ilgilendiren bu hayati konularda geri adım atmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 48 kişiden sokağa çıkma yasağı ihlali22 Temmuz 2021 Perşembe 09:47
  • Hava bugün nasıl olacak?22 Temmuz 2021 Perşembe 09:32
  • Guterres, Maraş ile ilgili Türkiye'nin açıklamalarından derin endişe duyuyor22 Temmuz 2021 Perşembe 09:30
  • Harmancı'ya göre, başkanlık sisteminin altyapısının hazırlığı yapılıyor...22 Temmuz 2021 Perşembe 09:28
  • Sphear BM güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirdi21 Temmuz 2021 Çarşamba 22:29
  • 92 pozitif vakaya rastlandı!21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:57
  • Erdoğan: Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:41
  • Hava nasıl olacak?21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:31
  • Hava Sıcaklığı İç Kesimlerde 36 – 39; Sahillerde İse 32 - 35 Derece Dolaylarında Seyredecek21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:23
  • TMT Mücahitler Derneği Erdoğan’a “TMT Bayraktarlık Flaması” Takdim Etti21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti