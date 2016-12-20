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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Avrupa Sol Partisi’nin 5. Kongresine katıldı.

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Avrupa Sol Partisi’nin 5. Kongresine katıldı.
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Avrupa Sol Partisi’nin 5. Kongresine katıldı.

 

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya’nın Berlin kentinde yapılan toplantıda partiyi Genel Sekreter Salih Sonüstün temsil etti.

Avrupa Sol Partisi içinde temsil edilen çeşitli parti temsilcileri ile temas ve görüşmelerde bulunan Sonüstün, Küba halkına uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı düzenlenen eyleme de katılarak, BKP’nin Küba halkı ile dayanışmasını vurguladı. Kongrede bir konuşma yapan Salih Sonüstün, Kıbrıs’taki son gelişmeleri özetleyerek Avrupa Sol Partisi üyesi partileri bilgilendirdi.

BKP’nin, Kıbrıs’ta Birleşik Federal bir Kıbrıs’ı desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Sonüstün, insan haklarına saygılı özgür bir vatana ulaşmak için Avrupa Sol partilerinden destek istedi. “Kıbrıs bir barış adası olmalıdır” diyen Sonüstün, birleşik bir Kıbrıs sadece Kıbrıs’a değil tüm bölge ülkelerine de istikrar getirecektir dedi.

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