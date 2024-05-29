  • BIST 10661.4
  • Altın 2433.275
  • Dolar 32.2385
  • Euro 34.955
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik: KKTC’yi tanımamız gerektiğine inanıyorum

» »
Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik, İngiltere Hükûmeti’ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne uygulanan ticaret ve seyahat yaptırımlarının kaldırılmasını öneren bir soru önergesi verdi.
Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik: KKTC’yi tanımamız gerektiğine inanıyorum

Önergesinde, “KKTC’yi meşru bir ulus olarak görmezden gelmeye devam etmemiz için hiçbir neden yok. Ülke zaten etnik ve dini hatlara göre bölünmüş durumda.” diyen Mobarik, “Yüksek Mahkememiz bunu yapmamızı engelleyen herhangi bir yasal görev olmadığını kabul etmiştir. Aslında, kalabalıktan ayrılmamız ve KKTC’yi tanıma konusunda diğerlerine öncülük etmemiz gerektiğini önermek için iyi bir durum olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Mobarik, “En azından hükûmet, KKTC’ye doğrudan uçuşlara yönelik mevcut yasağımızın Birleşik Krallık sakinleri ve işletmeleri için ters etki yarattığını kabul edebilir.” dedi.

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik: KKTC’yi tanımamız gerektiğine inanıyorum - Resim : 1
Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik

Barones Mobarik, daha önce de KKTC ile ilgili dikkat çeken bir önerge sunmuş ve Kıbrıs’taki Türklere yönelik soykırım girişimlerinin sembolü olan anıtların İngiliz yetkililer tarafından ziyaret edilip edilmediğini gündeme getirmişti.
Barones’in son önergesi, Başbakan Rishi Sunak tarafından 4 Haziran 2024 Pazartesi günü yanıtlanacak.

‘TANINMA KOŞULLARI İDEAL’

İngiliz vekilin önergesi, Rum-Yunan ikilisinin de dikkatinden kaçmadı. “Türk Barones’i” diye niteledikleri Mobarik’in önergesine tepki gösteren Yunan Pentapostagma gazetesi, “Ankara’nın yeni hedefi sadece iki devlet kurmak ya da Kıbrıs MEB’inde bulunan yatakların paylaşılması değil. Artık yeni hedef, sahte durumu tanıyacak çeşitli kurumlar bulmaktır. Sayın Erdoğan tanınma koşullarını ideal görüyor.” değerlendirmesine yer verdi.

KKTC gazeteleri ise söz konusu önerge için “Barones’in bu girişimi, Kıbrıs Türkleri için büyük önem taşıyor.” yorumunda bulundu.

NOSHEENA MOBARİK KİMDİR?

1950’lerin başında İskoçya’ya göç eden Pakistanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nosheena Shaheen Mobarik, 2010’lu yıllarda İskoçya Muhafazakar Partisi’nde siyasete başlamış. 2014 yılından bu yana Lordlar Kamarası Üyesi olan Mobarik, 2017’den 2020’ye kadar da İskoçya adına Avrupa Parlamentosu Üyesi olarak görev yapmış. Mobarik, hayatı boyunca Pakistan ile ilişkilerini hiç kesmemiş.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen hayvancıların eylemini eleştirdi: Amacını aştı29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:51
  • Döviz yükselişte... İşte güncel kurlar29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:50
  • Cuma gününe kadar sağanak yağış bekleniyor29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:48
  • Tartışmalı olduğu kişiye trafikte saldırdı29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:48
  • Köy yolunda korkutan kaza: 1’i çocuk, 2 yaralı29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:43
  • Naimoğulları: Uzlaşma yok, eyleme devam29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:29
  • Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu'ndan 4 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni!28 Mayıs 2024 Salı 16:36
  • Ombudsman raporu… “Kaymakamın ikametgâh belgesi düzenleme yetkisi yok"28 Mayıs 2024 Salı 16:34
  • Gözler bu toplantıda... Hayvancı ile bakanlar görüşüyor!28 Mayıs 2024 Salı 16:34
  • Ercan'daki GPS sorunu... Arıklı: Sorun bölgedeki savaşlardan kaynaklanıyor28 Mayıs 2024 Salı 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti