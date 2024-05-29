Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik: KKTC’yi tanımamız gerektiğine inanıyorum

Önergesinde, “KKTC’yi meşru bir ulus olarak görmezden gelmeye devam etmemiz için hiçbir neden yok. Ülke zaten etnik ve dini hatlara göre bölünmüş durumda.” diyen Mobarik, “Yüksek Mahkememiz bunu yapmamızı engelleyen herhangi bir yasal görev olmadığını kabul etmiştir. Aslında, kalabalıktan ayrılmamız ve KKTC’yi tanıma konusunda diğerlerine öncülük etmemiz gerektiğini önermek için iyi bir durum olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Mobarik, “En azından hükûmet, KKTC’ye doğrudan uçuşlara yönelik mevcut yasağımızın Birleşik Krallık sakinleri ve işletmeleri için ters etki yarattığını kabul edebilir.” dedi.

Lordlar Kamarası Üyesi Nosheena Mobarik

Barones Mobarik, daha önce de KKTC ile ilgili dikkat çeken bir önerge sunmuş ve Kıbrıs’taki Türklere yönelik soykırım girişimlerinin sembolü olan anıtların İngiliz yetkililer tarafından ziyaret edilip edilmediğini gündeme getirmişti.

Barones’in son önergesi, Başbakan Rishi Sunak tarafından 4 Haziran 2024 Pazartesi günü yanıtlanacak.

‘TANINMA KOŞULLARI İDEAL’

İngiliz vekilin önergesi, Rum-Yunan ikilisinin de dikkatinden kaçmadı. “Türk Barones’i” diye niteledikleri Mobarik’in önergesine tepki gösteren Yunan Pentapostagma gazetesi, “Ankara’nın yeni hedefi sadece iki devlet kurmak ya da Kıbrıs MEB’inde bulunan yatakların paylaşılması değil. Artık yeni hedef, sahte durumu tanıyacak çeşitli kurumlar bulmaktır. Sayın Erdoğan tanınma koşullarını ideal görüyor.” değerlendirmesine yer verdi.

KKTC gazeteleri ise söz konusu önerge için “Barones’in bu girişimi, Kıbrıs Türkleri için büyük önem taşıyor.” yorumunda bulundu.

NOSHEENA MOBARİK KİMDİR?

1950’lerin başında İskoçya’ya göç eden Pakistanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nosheena Shaheen Mobarik, 2010’lu yıllarda İskoçya Muhafazakar Partisi’nde siyasete başlamış. 2014 yılından bu yana Lordlar Kamarası Üyesi olan Mobarik, 2017’den 2020’ye kadar da İskoçya adına Avrupa Parlamentosu Üyesi olarak görev yapmış. Mobarik, hayatı boyunca Pakistan ile ilişkilerini hiç kesmemiş.