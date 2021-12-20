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Birleşik Krallık yeniden kapanıyor

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Birleşik Krallık’ta bakanlar Omicron varyantının yayılmasını önlemek adına Noel sonrası iki haftalık bir kapanma için hazırlık yapıyor.
Birleşik Krallık yeniden kapanıyor

Birleşik Krallık’ta bakanlar Omicron varyantının yayılmasını önlemek adına Noel sonrası iki haftalık bir kapanma için hazırlık yapıyor.

The Times’ın bildirdiğine göre, Bu önlemler kapsamında İngiltere’de Nisan ayında getirilen kurallara benzer şekilde barlar ve restoranların açık havada hizmet vermesi sınırlandırılacak.

Bakanların, Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu’ndaki (SAGE) sızdırılan tutanaklarına göre, şu anda yürürlükte olan B Planı’nın ötesinde önlemlere acilen ihtiyaç olduğu görülüyor. Sage’deki tahmine göre, 1 Ocak’tan önce kısıtlama olmadığı takdirde, İngiltere’de hastaneye başvuruların günde ‘en az’ 3.000’e ulaşabileceğini düşünülüyor.

Halka açık alanlarda maske takmak yeniden zorunlu oldu

Ülkede daha ağır kısıtlamaları içeren B Planı’na göre insanların yeniden evden çalışmaya teşvik edildi.

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren ise tiyatrolar ve sinemalar da dahil olmak üzere halka açık kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu oldu.

Bununla birlikte gece kulüpleri ve kalabalık mekanlara girişlerde aşı pasaportu uygulaması yürürlüğe girdi.

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