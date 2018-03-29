Birleşik Krallık’ın AB üyeliği tam bir yıl sonra sona eriyor

21 aylık Brexit geçiş sürecinde önemli tarihler

22-23 Mart 2018’de Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde 21 aylık geçiş sürecinin kuralları belirlendi.

Brexit müzakereleri 31 Ekim 2018’de tamamlanacak ve daha sonra üye ülkelerle Birleşik Krallık Parlamentosu anlaşmanın son halini oylayacak.

29 Mart 2019’da Brüksel saatiyle gece yarısı 12’de Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyeliği resmi olarak bitecek.

31 Aralık 2020’de geçiş dönemi sona erecek. Ve Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık ekonomik ve politik ilişkilerinde yeni bir evreye girecek.

Brexit Referandumu

Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılma kararını 23 Haziran 2016’da düzenlenen referandumla almıştı.

İngiliz halkının %51.9’u yani 17.4 milyon insan birlikten ayrılmaya “evet” dedi.

Birlikte kalmak isteyen 16.1 milyon ingiliz ise oyların sadece %48.1’ini alarak referandumu kaybetti.

“İkinci Brexit” referandumu için ulusal kampanya

İki yıl sonra ülke Brexit kararıyla ilgili hala aynı derecede bölünmüş durumda. Ancak anketler İngilizlerin birlikten çıkma konusunda eskisi kadar kararlı olmadığını gösteriyor.

Avrupa Birliği yanlısı İngilizler ise çarşamba gübü ikinci bir referandum düzenlenmesi için ulusal düzeyde bir kampanya başlattı.

Özellikle son dönemde patlak veren Facebook veri ihlali kriziyle Brexit’te kamuoyunu değiştirmek için illegal yollara başvurulduğu ortaya çıkmıştı.