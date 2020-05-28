  • BIST 105.417
  • Altın 377,355
  • Dolar 6,8128
  • Euro 7,5343
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Birleşik Krallık’ta bin 694 akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi

» »
Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaklaşık bin 700 akıl hastasının koronavirüs salgını sürecinde yanlışlıkla hastanelerden taburcu edildiği açıklandı
Birleşik Krallık’ta bin 694 akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de bin 694 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildiği belirtildi. 

Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı. 

Galler’de sosyal demokrat parti Plaid Cymru’nun sağlık sözcüsü Rhun ap lorwerth, hastaların yanlış taburcu edildiğini vurgulayarak “Bin 694 akıl hastası hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiklerini öğrenmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı. 

Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tümüyle temasa geçileceğini ise memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre Birleşik Krallık ve Galler’deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40’ın üzerinde ölüm kaydedildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de kafe sahibi, önlem için masaları duş perdeleriyle ayırdı21 Mayıs 2020 Perşembe 18:21
  • İngiliz uzman: "Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek"19 Mayıs 2020 Salı 18:04
  • İngiltere'de denemeler başlıyor: Köpekler virüsün kokusunu alabilir mi?16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:50
  • Londra Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için yeni bisiklet yolları açıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 22:59
  • İngiltere ekonomisi 2008'den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:10
  • İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi12 Mayıs 2020 Salı 23:33
  • İngiliz bakandan "yurt dışı tatilini unutun" uyarısı12 Mayıs 2020 Salı 22:38
  • İngiltere'de bir evsize 'haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek' suçlamasıyla dava açıldı12 Mayıs 2020 Salı 19:11
  • Londra'da üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp öldü12 Mayıs 2020 Salı 18:25
  • BM: Suriye'deki terör grupları yeniden yapılanıyor10 Mayıs 2020 Pazar 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti