Birleşik Krallık’ta bin 694 akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de bin 694 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildiği belirtildi.

Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı.

Galler’de sosyal demokrat parti Plaid Cymru’nun sağlık sözcüsü Rhun ap lorwerth, hastaların yanlış taburcu edildiğini vurgulayarak “Bin 694 akıl hastası hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiklerini öğrenmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tümüyle temasa geçileceğini ise memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre Birleşik Krallık ve Galler’deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40’ın üzerinde ölüm kaydedildi.