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Birleşik Krallık’ta koBirleşik Krallık’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 olduronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

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Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 41 bin 279'a yükseldi, vaka sayısı ise 291 bin 409’a çıktı
Birleşik Krallık’ta koBirleşik Krallık’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 olduronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı”nın açıklamasına göre, ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 151 artışla 41 bin 279'a ulaştı. 

Ülkede bin 266 yeni vakayla toplam vaka sayısı 291 bin 409'a çıktı.

Toplam test sayısı ise dün yapılan 197 bin 7 testle 6 milyon 240 bin 801 oldu.

Birleşik Krallık, salgın kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen Boris Johnson hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Johnson hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adamları

Birleşik Krallık’ta 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

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