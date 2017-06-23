Birleşik Krallık'ta yaklaşık 600 bin kişi gıda bankalarından besleniyor

Son yıllarda Sanayileşmiş 7 Ülke (G7) içerisinde en hızlı büyüme oranlarını kaydeden Birleşik Krallık’ta yaklaşık 591 binin üzerinde insan gıda bankalarından beslenmek zorunda kalıyor.

AA muhabirinin yardım kuruluşu “The Trussell Trust” verilerinden derlediği bilgilere göre kuruluşa bağlı gıda bankaları 1 Nisan 2016 ila 31 Mart 2017 tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta toplam 1 milyon 182 bin 954 kez gıda yardımında bulunuldu.

Kuruluşun verilerine göre bir önceki yıl bu rakam 1 milyon 109 bin 309 seviyesindeydi. Bu gıda yardımlarının yaklaşık 436 bini sadece açlık sınırında olan çocukların hayatta kalabilmesi için verildi.

Kuruluş gıda bankalarından yılda yaklaşık 591 bin 477 kişinin faydalandığı tahmin ediyor. Oysa The Trussell Trust isimli yardım kuruluşu ülkenin tamamındaki gıda bankalarının sadece yüzde 43’üne sahip.

Bağışlarla ayakta duran kuruluşun hali hazırda Birleşik Krallık çapında toplam 420 gıda bankası mevcut.

Ülkenin tamamındaki diğer yardım kuruluşları tarafından kurulan diğer gıda bankalarının da dikkate alınması durumunda, gıda bankalarından yararlananların toplam sayısının 1 milyonun üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.Üstelik bu gıda yardımları her gün aynı kişilere düzenli olarak yapılmıyor. Bir kişinin bir yıl içerisinde ancak iki ya da üç kez gıda bankası desteğinden faydalanabilmesine izin veriliyor.

Kurumun internet sitesinde görüşlerine yer verilen Üst Yöneticisi (CEO) David McAuley, ülkede sosyal yardım sisteminin karmaşık yapısı nedeniyle bazı sosyal yardım ödemelerinin gecikmeli yapıldığını, bunun da gıda bankalarına olan ihtiyacı artırdığını belirtiyor.

SİYASET SAHNESİ DE HAREKETLENMİŞTİ

Öte yandan 2008 finans krizinden önce sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadarken gıda bankaları her geçen yıl hızla artıyor.

Son yıllarda G7 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme oranlarını tutturan yaklaşık yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2,9 trilyon ABD doları seviyesinde olan Birleşik Krallık’ta açlıkla mücadele edenlerin sayısındaki artış, gelir adaletsizliğine ilişkin önemli bir resim sunuyor.

Gıda bankaları İngiltere’de 8 Haziran’da yapılan erken genel seçim öncesinde siyasi partilerin de ana tartışma konuları arasında yer alıyordu. Seçim öncesinde ülkenin en büyük hemşirelik okullarından Royal College of Nursing (RNC) artan sayıda hemşirenin bu gıda bankalarından yararlanmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Ülkenin sağlık sisteminin (NHS) kalitesinde son derece belirleyici bir önemde olan hemşirelerin bir kısmının gıda bankalarına muhtaç kaldığı yönündeki açıklamalar kısa zamanda siyaset sahnesini de hareketlendirmişti.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn seçim öncesinde İçişleri Amber Rudd’a seslenerek, “Gıda bankalarına hiç gittiniz mi? İstasyonlarımızda uyuyan insanları gördünüz mü? Hükümetinizin kesintileri sonrasında yoksulluğun seviyesini gördünüz mü?” şeklinde sorular yöneltmişti.

“The Trussell Trust” verilerine göre 1 Nisan 2016 ila 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki en çok gıda yardımı 148 bin 865 bin ile İskoçya’da yapıldı. Onun ardından 114 bin 876 ile doğu bölgesi ve 111 bin 386 ile West Midland bölgesi geldi. Ülke ekonomisini dinamosu konumunda olan başkent Londra’da ise 111 bin 100 adet gıda yardımı yapıldı.