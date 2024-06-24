Birleşik Krallık'taki tüm partiler Kıbrıs'ta BM kararları temelinde bir çözüme destek veriyor

Birleşik Krallık'taki siyasi partiler Pazartesi günü, Birleşik Krallık'taki Kıbrıslıların Ulusal Federasyonu'nun çağrısına yanıt vererek, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında öngörüldüğü üzere özgür ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'a destek sözü verdiler.

Muhafazakar, İşçi ve Liberal Demokrat partiler, 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesinde ve Türk işgalinin 50. yılının kutlandığı yaz aylarında Kıbrıs'a destek açıklamaları yayınladılar.

Muhafazakâr Parti Genel Başkanı Richard Holden, Birleşik Krallık Kıbrıs toplumuna gönderdiği kayıtlı mesajda "Muhafazakârların Kıbrıslıları, adalarını yeniden birleştirecek adil, kalıcı ve dengeli bir çözüme ulaşma çabalarında her zaman destekleyeceğini, adanın neredeyse 50 yıldır bölünmüş olmasının birçok Kıbrıslı için ne kadar acı verici olduğunu bildiklerini ve çözümün tüm Kıbrıslıların yararına olacağını ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü koruyan iki bölgeli, iki toplumlu federal bir devlet için BM kararlarına dayanması gerektiğini" söyledi.

Kıbrıslı Britanya toplumunun "başarı ve katkılarını" da takdir eden Villiers, Kıbrıs yanlısı Chipping Barnet milletvekili adayı Theresa Villiers ve parlamentodaki diğer meslektaşlarının Kıbrıs davasını desteklemek için yaptıkları çalışmaları da memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Kuzey Londra'da Ameet Jogia ve Alex Deane gibi başka adayların da bu çalışmaları sürdüreceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Muhafazakârların seçim bildirgelerinde bir kez daha Kıbrıs'a atıfta bulunmaları dikkat çekicidir. 'Dünyada Liderlik' başlığı altında manifesto, partinin diğer çatışmaların yanı sıra Kıbrıs'ta 'diplomatik bir atılım' sağlamak için çabalarını 'iki katına çıkaracağını' vaat ediyor.

İşçi Partisi'nin Gölge Avrupa Bakanı Stephen Doughty, Birleşik Krallık'taki canlı Kıbrıs toplumundan ve iki ülke arasındaki "yakın, tarihi ve stratejik bağlardan" gurur duyduğunu ve İşçi Partisi hükümetinin bu bağları derinleştirmek için "titizlikle" çalışacağını söyledi.

"Doughty sözlerine şöyle devam etti: "50. yıldönümü elbette tüm Kıbrıslılar için kritik ve zorlu bir yıl olacak.

"En azından Birleşik Krallık'ın garantör güç rolü göz önünde bulundurulduğunda, bir İşçi Partisi hükümeti, Kıbrıs meselesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ve Kıbrıs'ın tüm toplumların siyasi eşitliği temelinde yeniden birleşmesine dayanan kalıcı bir çözümün temellerini inşa etmek için tüm taraflar ve bölgesel müttefiklerle birlikte çalışacaktır."

Ayrıca BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin atanmasının bu sürece yeni bir ivme kazandırdığından söz etti.

"İşçi Partisi her zaman Kıbrıs'ın güvenliğini, egemenliğini ve refahını savunacaktır... Eğer seçilirsek, bir İşçi Partisi Hükümeti masaya oturacak ve zorlu diplomatik yollara başvuracak ve tüm Kıbrıslılar için garantör, müttefik ve dost olarak rolümüzü yerine getirecektir."

Liberal Demokratlar adına bir açıklama yapan partinin Dış İlişkiler Sözcüsü Layla Moran, "Liberal Demokratlar Kıbrıs'ın bağımsız ve yeniden birleşmiş bir devlet olarak en iyi şekilde uzlaşma ve hem Kıbrıs Rum hem de Kıbrıs Türk toplumlarının temel haklarında eşitlik temelinde başarılı olacağına inanmaktadır" dedi.

"İki toplumu Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusunda bir anlaşmaya varmaya çağırıyoruz; uluslararası alanda tavsiye edilen iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe sahip, tek uluslararası egemenliğe ve vatandaşlığa sahip federal bir hükümet modelinin bunu başarmanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz" dedi.

Çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları ve Üst Düzey anlaşmalarla uyumlu, hukukun üstünlüğüne ve tüm Kıbrıslıların temel haklarına saygılı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"İki taraf ve toplum arasındaki olumlu angajmanın, her iki Kıbrıs toplumunun güvenlik ihtiyaçları konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmanın ilk adımı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm tarafları, uzun yıllardır devam eden ve büyük acılara neden olan bu anlaşmazlığa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya çağırıyoruz."

Birleşik Krallık'taki Kıbrıslıların Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis ise "Muhafazakârlar, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlara yaptıkları açıklamalar ve Kıbrıs'ta çözüm için üzerinde mutabık kalınan BM temelini kesin bir dille yeniden teyit etmelerinden dolayı müteşekkiriz" dedi.

Federasyon ayrıca en az 50 milletvekili adayının 'Kıbrıs Taahhüt Kartı'nı imzaladığını görmekten memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

Bununla şu taahhütlerde bulunuyorlar: BM Güvenlik Konseyi Kararları ve AB müktesebatı temelinde Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve çözümü savunmak; Kıbrıs'la ilgili tüm BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymayı ve bunları baltalayan ya da ihlal eden eylemleri desteklememeyi taahhüt etmek; Birleşik Krallık'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki rejimi uzun süredir tanımamasının baltalanmamasını sağlamak; ikili Mutabakat Zaptı çerçevesinde de olmak üzere Birleşik Krallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye devam etmek.

Karaolis sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm Birleşik Krallık Kıbrıslılarını Kıbrıs taahhüt kartımızı parlamento adaylarıyla görüşmeye, Kıbrıs'a desteklerini ortaya koyan adayları desteklemeye ve 4 Temmuz'da gidip oy vermelerini sağlamaya çağırıyoruz."



