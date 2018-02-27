Birleşik Market ve Süpermarketler Birliği’nden bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti

Birleşik Market ve Süpermarketler Birliği’nden bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Birlik adına konuşan Mehmet Benli, yeni süreçte çalışma saatleriyle ilgili katkı koymak istediklerini belirtti.

Benli, “Çalışma saatleriyle ilgili yasa önerisi hazırladığınızı duyduk. Daha önceki yıllarda da çalışma saatlerine katkı koymuştuk. Alt komiteden geçmiş ancak sonrasında geri çekilmişti. Bu yeni süreçte de katkı koymak istiyoruz. Bir düzen kurulmalı. Biz bunun için buradayız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de inşaatlarda çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme yapıldığını açıkladı.

Çeler, Bakanlar Kurulu’na bugün inşaatlardaki çalışma saatleriyle ilgili yeniden düzenlenmiş bir genelge sunacaklarını açıkladı.

Bakan Çeler bu konuda yasal boşluk olduğunu bu nedenle öncelikle inşaatları ele aldıklarını söyledi.

Göreve gelir gelmez iş sağlığı ve güvenliği konusunda inşaatları ele aldıklarını, son on yılda 50’den fazla emekçinin inşaatlarda hayatını kaybettiğini belirten Çeler, “burada devletin sorumluluğu büyüktür. Yasaların uygulanmaması ve denetim yapılmaması insan hayatına değer vermeyen bazı kesimlerin işine geldi. Biz de bunu yasal düzenlemelerle önüne geçmeye çalışıyoruz. İnşaatlardaki çalışma saatleri meskun mahallerde ciddi problemler yaratıyor. Yasada boşluk olduğu için polis müdahale edemiyor. Bizim denetçilerin yönleri kısıtlanıyor. Onu düzenlemeye çalışıyoruz” dedi.

Genelgede, marketler, kuaför, berber ve özel sektördeki bankalarla ilgili maddelerin de yer aldığını ancak o maddelere dokunulmadığını ve var olan şekliyle devam ettiğini ifade eden Çeler, “sizlerle ilgili çalışmanın önce sizlerle birlikte çalışarak yapılacağını teyit etmek isterim” dedi.

Marketlerle ilgili öneriler almaya ve sıkıntı yaratmayacak düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını belirten Çeler, sadece çalışma saatleri değil sizin sektörünüzde çalıştırılan emekçilerin de çalışma saatleri ve haklarının verilip verilmediği noktasında da sizlerle işbirliği talep edeceğim. Maaş ve yatırımlar konusunda da büyük eksiklikler var. Gerekli düzenlemelerin yapılması için yardımcı olmanızı isteyeceğim ” diye konuştu.