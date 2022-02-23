Birleşmiş Milletler: 25 Yıl İçinde Orman Yangınları Ciddi Ölçüde Artacak

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni bir rapor, orman yangınlarının şiddetini artıracağını ortaya koyarken, hükümetler yetersizlik kalmakla eleştirildi.

Bu yıl Türkiye’nin güneyini etkisi altına alan orman yangınları, her yıl şiddetini artıracak… Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, 2050 yılına kadar orman yangınları-üçte bir oranda artacak.

Raporda, Özellikle ABD’nin California bölgesinde ve Avustralya’da can kayıplarına yol açan yangınların, bu bölgelerden “gezegenin daha önce etkilenmemiş kısımları”na doğru kayacak.

50’den fazla uluslararası araştırmacıyı içeren bir BM raporuna göre, artan iklim krizi nedeniyle 2030’a kadar orman yangınlarında yüzde 14 ‘lük bir artış görülmesi bekleniyor. Bu oranın ise 2050 yılına kadar yüzde 30’a ulaşacağı belirtildi.

HÜKÜMETLERİN ÇABASI YETERSİZ

Bulgular, orman yangınlarına yönelik kamu harcamalarında radikal bir değişiklik olması gerektiğini de vurguladı. Raporda, hükümetlerin yangınları önlemek için gösterilen çabanın yetersizliğine de vurgu yapıldı.

Kar amacı gütmeyen bir çevre iletişim merkezi olan GRID-Arendal ile ortaklaşa yazılan rapora göre, orman yangınları Antarktika hariç her kıtada yaşamın beklenen bir parçası haline gelmeye başlayacak. Raporun önsözünde, “Avustralya’dan Kanada’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, Avrupa ve Amazon’a kadar, orman yangınları çevreye, vahşi hayata, insan sağlığına ve altyapıya zarar veriyor” ifadeleri yer alıyor.

Raporda yer alan Johannesburg’daki Witwatersrand Üniversitesi’nden ekolojist Prof Sally Archibald konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, para ve kaynakları doğru yöne yönlendirmenin yanı sıra politikaları değiştirmeyi işaret eden bulguları gösteriyor.” dedi.