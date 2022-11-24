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Birleşmiş Milletler: “50 bin göçmen daha iyi bir yaşam için öldü”

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) “Kayıp Göçmenler Projesi” tarafından hazırlanan son raporda, 2014 yılından bugüne kadar 50 bin göçmenin "yeni bir hayat umuduyla" çıktıkları yolda öldüğü açıklandı.
Birleşmiş Milletler: “50 bin göçmen daha iyi bir yaşam için öldü”

Ölümlerin çoğunun geçiş veya varış ülkeleri tarafından çok az önlem alınması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Kayıp Göçmenler Projesi’nde yer alan, öldüğü ya da kaybolduğu varsayılan 30 binden fazla kişinin uyruğunun tespit edilemediği kaydedildi.

Bu sayının da göç yollarında ölenlerin yüzde 60’ından fazlasının kimliğinin belirlenemediği anlamına geldiği, yakınlarının akıbetini bilmeyen binlerce ailenin sorularına cevap aramakla baş başa bırakıldığı ifade edildi.

Rapora göre, uyruğu tespit edilebilen kayıp göçmenlerin 9 binden fazlası Afrika’da, 6 bin 500’den fazlası Asya’da ve 3 binden fazlası Amerika’da bulunuyor.

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