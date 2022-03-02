Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan Rusya Kararı Çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 193 üyeden 141’inin desteğini alan karar, Güvenlik Konseyi tarafından çağrılan Genel Kurul’un nadir görülen bir acil durum toplantısının ardından geldi.
Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya “Hayır” oyu verdi. Çin, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkeler de “Çekimser” oyu verdi.
Alınan karar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınandı, Moskova’ya Ukrayna’daki tüm güçlerini derhal geri çekmesi çağrısında bulunuldu.
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