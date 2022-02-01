Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna tartışması

Dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Ukrayna krizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) konuyla ilgili çağrısına karşı çıkan ve toplantının yapılmasını engellemek isteyen Rusya'nın bu yöndeki çabalarına rağmen, BMGK'nin daimi ve geçici 15 üyesinden 10'unun kabul etmesi üzerine açık oturuma geçildi.

Oturumda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, söz konusu toplantının yapılması için başvuruda bulunan ABD'yi "histeriyi körüklemekle" suçladı ve bu ülkenin, "asılsız suçlamalarla uluslararası toplumu yanıltmak" istediğini öne sürdü.

Nebenzia'nın ardından söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise, Rusya‘nın bu ithamlarına karşı çıkarak, Moskova'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığmasının, "Uluslararası güvenlik için bir tehlike olduğunu" dile getirdi. Thomas-Greenfiled ayrıca, Rusya'nın Belarus'ta, Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki asker sayısını artırmayı planladığını öne sürdü. Bölgede halihazırda 5 bin Rus askeri bulunduğunu ifade eden Thomas-Greenfield, "Elimizde, Rusya'nın bu varlığı Şubat ayı sonuna kadar 30 bin askere çıkarmayı planladığına dair kanıtlar var" dedi.

"Askerler tatbikat için naklediliyor"

ABD'nin bu iddiasına yanıt veren Vasili Nebenzia ve Belarus'un BM Daimi Temsilcisi Valentin Rybakov ise, Rusya ile Belarus'un düzenli bir biçimde ortak tatbikat yaptığını ve söz konusu birlik naklinin de Şubat ayı içinde yapılması planlanan tatbikatla ilgili olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia diğer yandan, Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı iddiasına da karşı çıkarak, bu iddianın dayanağının ne olduğunu sordu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield

Nebenzia, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmek için, bu ülkede kitle imha silahları bulunduğuna dair sözde deliller sunduğunu ancak bunların daha sonra yalan olduğunun görüldüğünü belirtti.

Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa ise konuşmasında, Ukrayna krizinin çözümü için öncelikle, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti.

Rusya‘nın, BMGK'nın beş daimi üyesinden biri olması sıfatıyla, Birleşmiş Milletler'de alınan ve Konsey'e gelen tüm kararlar üzerinde veto hakkı bulunuyor.

Biden'dan Rusya'ya bir uyarı daha

ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'ya bir kez daha krizi diplomatik yollardan çözme tavsiyesinde bulunarak, Moskova'nın "Diplomasiden ayrılıp Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun sorumluluğunu yükleneceğini ve sonuçlarını da hesaba katması gerektiğini" dile getirdi.

Batılı devletler, 2014 yılında Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın şimdi de Ukrayna'nın doğu bölgelerine girme hazırlığı içinde olduğunu savunuyor. Rusya ise böyle bir saldırı planının olmadığını ancak kendini NATO tehdidi altında gördüğünü belirtiyor.

İngiltere'nin yaptırım tehdidi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda bu ülkeye uygulanan yaptırımları sertleştirmeyi planladığını duyurdu. Hükümetin konuyla ilgili, geniş bir yelpazede yaptırım hedefleri olan bir yasa hazırlığı içinde olduğunu belirten Truss, "Bunlar, Rusya'ya karşı bugüne dek uygulanan en ağır yaptırımlar olacak" söyleminde bulundu.

Arşiv - Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerin ortak tatbikatına katılan Rus paraşütçüler (Kaliningrad - 13.09.2021)

Bu arada Danimarka ve Polonya Ukrayna'ya askeri malzeme yardımında bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Ukrayna'ya asker göndermelerinin söz konu olmadığını, ancak bu ülkeyi askeri teçhizat ile desteklemeye hazır olduklarını" ifade etti. Polonya ise komşusu Ukrayna'ya mühimmat desteğinde bulunabileceğini açıkladı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Salı günü resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek.

ABD'den vatandaşlarına "Belarus'tan çıkın" talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizi nedeniyle Belarus'ta yaşayan ABD kamu görevlilerinin ailelerine "ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca tüm vatandaşlarına, "Belarus'un Ukrayna sınırındaki olağan dışı ve rahatsız edici askeri varlığı ve tutuklanma riski sebebiyle bu ülkeye seyahat etmeme" tavsiyesinde bulunarak, bölgede durumun "öngörülemez" ve "gerginliğin yüksek" olduğunu ifade etti.

Washington kısa süre önce de, Kiev'deki ABD diplomatlarına, aileleri ile birlikte ülkeyi terk etme talimatı vermiş ve bunu "Süregelen Rus askeri operasyonu tehdidi" ile gerekçelendirmişti.