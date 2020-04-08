Birleşmiş Milletler, prezervatif üretiminin azalmasına karşı uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir

Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi, fabrikaların kapatılması ve tedarik zincirinin sekteye uğraması nedeniyle küresel bir prezervatif açığı yaşanabileceğini söylerken Birleşmiş Milletler bu durumun "yıkıcı" sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı.

Euronews'in haberine göre; küresel ölçekte her beş prezervatiften birini üreten Malezya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında fabrikalarından çoğunu kapattı.

Ülkenin prezervatif devi Karex, mart ayından nisan ortalarına kadar normalden 200 milyon daha az prezervatif üretiminin beklendiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, virüs nedenli kesintiler nedeniyle normalin yarısı kadar prezervatif tedarik edebildiği için alarm verdi. Birleşmiş Milletler'in aile planlamasını desteklemek için dünya çapında hükümetlerle çalışan ajansı, prezervatif stokların azalmasından en fakir ve en savunmasız olanların en çok etkileneceği konusunda uyardı.

Ajans sözcüsü, olası bir prezervatif kıtlığının istenmeyen gebeliklere neden olabileceği ve HIV gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırabileceğini söyledi. Fabrikaların ve sınırların kapanması prezervatif endüstrisini bir kaosa sürüklerken, prezervatif talebinin arttığı belirtildi.