  • BIST 93.225
  • Altın 359,123
  • Dolar 6,7629
  • Euro 7,3503
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Birleşmiş Milletler, prezervatif üretiminin azalmasına karşı uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir

» »
Birleşmiş Milletler, prezervatif üretiminin azalmasına karşı uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir
Birleşmiş Milletler, prezervatif üretiminin azalmasına karşı uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir

Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi, fabrikaların kapatılması ve tedarik zincirinin sekteye uğraması nedeniyle küresel bir prezervatif açığı yaşanabileceğini söylerken Birleşmiş Milletler bu durumun "yıkıcı" sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı.

Euronews'in haberine göre; küresel ölçekte her beş prezervatiften birini üreten Malezya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında fabrikalarından çoğunu kapattı.

Ülkenin prezervatif devi Karex, mart ayından nisan ortalarına kadar normalden 200 milyon daha az prezervatif üretiminin beklendiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, virüs nedenli kesintiler nedeniyle normalin yarısı kadar prezervatif tedarik edebildiği için alarm verdi. Birleşmiş Milletler'in aile planlamasını desteklemek için dünya çapında hükümetlerle çalışan ajansı, prezervatif stokların azalmasından en fakir ve en savunmasız olanların en çok etkileneceği konusunda uyardı.

Ajans sözcüsü, olası bir prezervatif kıtlığının istenmeyen gebeliklere neden olabileceği ve HIV gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırabileceğini söyledi. Fabrikaların ve sınırların kapanması prezervatif endüstrisini bir kaosa sürüklerken, prezervatif talebinin arttığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da 1175 koronavirüs vakası daha kaydedildi08 Nisan 2020 Çarşamba 13:04
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 1 Milyon 433 Bini Geçti08 Nisan 2020 Çarşamba 12:16
  • İspanya'da Tabut Üreticileri Siparişleri Karşılayamıyor08 Nisan 2020 Çarşamba 10:30
  • Johns Hopkins Üniversitesi: ABD'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin ölüm kaydedildi08 Nisan 2020 Çarşamba 10:16
  • Mısır'da Ramazan ayı boyunca toplu ibadetlere yasak getirildi08 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
  • Edonezya’da Dang Hummasından Bu Yıl 254 Kişi Öldü08 Nisan 2020 Çarşamba 10:00
  • Ekvador’da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı08 Nisan 2020 Çarşamba 09:50
  • İsrail’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 71’e yükseldi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:44
  • New York'taki Ölü Sayısı 11 Eylül Saldırılarından Fazla08 Nisan 2020 Çarşamba 09:42
  • Katar, İtalya'ya 2 Sahra Hastanesi Gönderdi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti