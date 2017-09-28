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Birleşmiş Milletler: Robotlar savaş ve işsizlikle dünyayı karıştırabilir

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Birleşmiş Milletler: Robotlar savaş ve işsizlikle dünyayı karıştırabilir
Birleşmiş Milletler (BM), yapay zekayla ilgili gelişmeleri ve yaratabileceği tehditleri incelemek için Hollanda'nın Lahey kentinde bir merkez kurdu.

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin haberine göre, Yapay Zeka ve Robotlar adıyla kurulan bu merkezde, otonom robotlar konusundaki teknolojik ilerlemelerden kitlesel işsizliğe, olası riskler araştırılacak.

Hollanda gazetesi de Telegraaf'a konuşan BM Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü'nden strateji danışmanı Irakli Beridze, "toplumlar gelişmelere hızla adapte olmazsa, bunun istikrarsızlık yaratabileceğini" söyledi.

Yapay zekâ bazıları için insanlığın kurtuluş yolu, kimilerine göreyse insan ırkının sonuna giden yolun başlangıcı.

'OTONOM SİLAHLANMA YARIŞI'

Kısa süre önce dünyanın önde gelen 100 robot uzmanı, BM'ye yazdıkları mektupta şu uyarıyı yapıyordu:

"Pandora'nın kutusu açıldıktan sonra kapatması zor olur"

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Google'ın satın aldığı yapay zeka şirketi DeepMind'ın kurucusu Mustafa Süleyman'ın da aralarında olduğu imzacılar, öldürme yeteneği olan robotların geliştirilmesinin ve kullanılmasının yasaklanmasını talep ederek, bu robotların yeni bir silahlanma yarışı çıkarabileceğini söylüyordu.

KİTLELER İŞSİZ Mİ KALACAK?

Yapay zekanın insanlığı 3. Dünya Savaşı'na kadar götürebileceği tartışılan bu günlerde, istihdam konusunda da teknolojinin bir nimet değil tehdit olabileceği endişesi artıyor.

BM tarafından kurulan bu merkez de, robotların farklı iş türlerinin ve çalışanların yerini alması ihtimalini masaya yatıracak.

BM Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü'nden Beridze, örgütün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda somut projeler hedeflediklerini, "sohbet kulübünden" ibaret olmayacaklarını belirtti. Merkezde sivil toplum kuruluşları, hükümetler, düşünce kuruluşları ve iş dünyasından isimlerden destek alınacak.

'VAROLUŞSAL TEHLİKE'

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, önümüzdeki yıllarda işgücü piyasasında 7.1 milyon iş tarihe gömülebilir. PwC araştırma şirketinin raporunda da, yapay zekanın İngiltere'deki işlerin yüzde 30'unu ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.

Nitekim Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın CEO'su John Cryan, yapay zekâ ve otomasyon geliştikçe robotların 'abaküs görevi gören' bazı çalışanların yerine geçebileceğini söylemişti.

Cryan, "Bankalarımızda mekanik işler yaparak robotlar gibi davranan çalışanlarımız var. Yarın bir gün, insanlar gibi davranan robotlarımız da olabilir" demişti.

Kısacası, teknoloji uzmanı Elon Musk'ın uyardığı gibi, "yapay zeka karşımızdaki en büyük varoluşsal tehlike" olabilir.

Stephen Hawking'in şu sözleri de akıllarda:

"Yapay zeka insanlığın başına gelen en iyi şey de olabilir, en kötü şey de"

 

 

 

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