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Birleşmiş Milletler veto etti! Katil robotlar mı geliyor?

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Birleşmiş Milletler veto etti! Katil robotlar mı geliyor?
Birleşmiş Milletler akıllı robotların verebileceği zarara karşı önlem alacak.

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka ve buna bağlı olarak geliştirilen öğrenme yeteneğine sahip robotlar, insanlığın gelecekte tamamen robotlar tarafından yönetilebileceği paranoyasını güçlendiriyor. Bu konuda ise Birleşmiş Milletler farklı bir yola gidecek gibi görünüyor.

Birleşmiş Milletler robotlara kısıtlama getiriyor!

Özellikle askeri amaçlarla geliştirilen ve yapay zekaya sahip olan robotlar konusu, katil robot tanımını ortaya çıkartıyor. Cenova'da faaliyet gösteren İnsan Hakları Örgütü, bu tip robotların insanlığa karşı potansiyel bir suç olduğunu vurguluyor.

Robotların kullanımı konusunda Birlemiş Milletler'in de benzer bir tutum içinde olması önemli zira askeri amaçlı geliştirilen robotların ateşli savunma saldırı durumlarından insan operatörlerden onay alması gereken bir model üzerinde durulmakta. Bu sayede yapay zekanın insiyatifli olarak zarar vermesi engellenecek.

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